Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası

Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında tank palet fabrikasının satışıyla ilgili konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 26 Kasım'da partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalara yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir, aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor” açıklamalarına yer verilen dilekçede söz konusu ifadelerin hakaret kastıyla söylendiği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceği ve manevi tazminat talebinin yasal koşullarının oluştuğu ileri sürülen değerlendirilen dilekçede, Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 250 bin lira manevi tazminat talep edildi.