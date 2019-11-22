Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Çek git'

Erdoğan “Güya ben Külliye’de bir CHP’li ile görüşmüşüm’ dedi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bu iddiayı ispat edemediği durumda 'Çek git' diye seslendi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İzmir'de katıldığı cami açılışının ardından partisinin İl Başkanlığı’nda konuşuyor.

Erdoğan Saray’da bir CHP’li ile görüşüp genel başkanlığı için destek vereceği iddiasını yalanladığı konuşmasında “Güya ben külliyede bir CHP ile görüşmüşüm...” dedi.

Erdoğan “Bunu haber yapan gazeteci ortada yok” dedi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak “Bay Kemal senin hayatın yalan. İzmir’den sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun. İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP bu yalancıdan kurtulsun. İspat edemiyorsan çek git” diye konuştu.

(Ayrıntılar gelecek)