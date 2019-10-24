Erdoğan'dan kaymakamlara: Kapıyı çalıp hemen koliyi, kömürü indirin

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, 'Kaymakamlarımız ev ev dolaşmalı, kapıyı çalmalı, içerden gelen sese kulak vermeli. Kim geldi dendiğinde 'kaymakam' demeli. Ondan sonra yardım kolilerini veya kömürü, odunu hemen oraya indirmeli. Bununla siz cumhurbaşkanınızın orada gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olmalısınız' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saray'da kaymakamlarla bir araya geldi.

"Kaymakam, ilçelerde Cumhurbaşkanlığı adına görev yapan en yüksek devlet görevlisidir" diyen Erdoğan, "Kaymakamlarımız ev ev dolaşmalı, kapıyı çalmalı, içerden gelen sese kulak vermeli. Kim geldi dendiğinde 'kaymakam' demeli. Ondan sonra yardım kolilerini veya kömürü, odunu hemen oraya indirmeli. Bununla siz cumhurbaşkanınızın orada gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olmalısınız" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel adeta saldırıyor. Biz de yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz" diye konuştu.

'KADİFE ELDİVENİMİZİN İÇİNDEKİ DEMİR YUMRUK'

"Kolay değil 910 bin km sınır. Bu bağıranlar, çağıranlar, konuşanlar, bunların hiçbirinin burada sınırı var mı? Yok. Peki niye ya bunlar burayla bu kadar ilgileniyor?" diyen Cumhurbaşkanı "Bunların hiçbirinin buraya sınırı var mı, yok. Biz 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak taciz ediliyorsak sessiz kalamayız. Her kazanımımızın gerisinde çok büyük emek ve fedakârlık; her kaybımızda ise acı vardır. Bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz. Ruanda da bir buçuk milyon insan öldüreceksin, Cezayir'de de bir o kadar, sonra bize insanlık dersi vereceksin. Kadife eldivenimizin içindeki demir yumruğu göstermekten geri durmayacağız." dedi.

'KAPILARI AÇARIZ DEDİĞİM ZAMAN TUTUŞUYORLAR'

Tayyip Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Avrupa Birliği'nin sonu samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğü nedeniyle gelecektir. Brexit boşuna gelmedi. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar, vakti zamanı geldiğinde bu kapılar açılır. Hadi bakalım siz de yüzbinleri ağırlayın, görelim. Burada 4 milyon var.

Kaymakamlara yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünde gözünün olmadığını söyleyerek "Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok" dedi.

Erdoğan "Batı ülkeleri yatıyor kalkıyor ‘Kürtler’. Kürt dediğiniz zaman Kürt kardeşlerimizi terörist olarak nitelendirmiş oluyorsunuz. Bu bölgede barış için adımlar attık. Askeri seçeceğine hep en son başvurduk. Muhattaplarımız nihayet sesimize kulak verdi. Sonuçta harekâtımıza 120 saatlik ara verdik, 13 maddelik mutabakat metni ile duyurduk. Salı akşamı ABD, teröristlerin bölgeden çıktığı bilgisini yazılı olarak verdi. Bu arada karşımıza teröristler çıkarsa tepelemek de en tabii hakkımızdır, çünkü yazılı olarak bildirilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı'nın kaymakamlara yaptığı konuşmanın geri kalanındaki önemli kısımlar şöyle: