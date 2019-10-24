Erdoğan'dan kaymakamlara: Kapıyı çalıp hemen koliyi, kömürü indirin

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, 'Kaymakamlarımız ev ev dolaşmalı, kapıyı çalmalı, içerden gelen sese kulak vermeli. Kim geldi dendiğinde 'kaymakam' demeli. Ondan sonra yardım kolilerini veya kömürü, odunu hemen oraya indirmeli. Bununla siz cumhurbaşkanınızın orada gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olmalısınız' dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saray'da kaymakamlarla bir araya geldi.
"Kaymakam, ilçelerde Cumhurbaşkanlığı adına görev yapan en yüksek devlet görevlisidir" diyen Erdoğan, "Kaymakamlarımız ev ev dolaşmalı, kapıyı çalmalı, içerden gelen sese kulak vermeli. Kim geldi dendiğinde 'kaymakam' demeli. Ondan sonra yardım kolilerini veya kömürü, odunu hemen oraya indirmeli. Bununla siz cumhurbaşkanınızın orada gören gözü, duyan kulağı, konuşan dili olmalısınız" ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Uluslararası bir mücadelenin içindeyiz. Yedi düvel adeta saldırıyor. Biz de yedi düvele karşı dimdik ayakta duruyoruz" diye konuştu.
'KADİFE ELDİVENİMİZİN İÇİNDEKİ DEMİR YUMRUK'
"Kolay değil 910 bin km sınır. Bu bağıranlar, çağıranlar, konuşanlar, bunların hiçbirinin burada sınırı var mı? Yok. Peki niye ya bunlar burayla bu kadar ilgileniyor?" diyen Cumhurbaşkanı "Bunların hiçbirinin buraya sınırı var mı, yok. Biz 911 kilometre sınırı olan Türkiye olarak taciz ediliyorsak sessiz kalamayız. Her kazanımımızın gerisinde çok büyük emek ve fedakârlık; her kaybımızda ise acı vardır. Bize insanlık dersi vermeye kalkmalarını acı bir tebessümle karşılıyoruz. Ruanda da bir buçuk milyon insan öldüreceksin, Cezayir'de de bir o kadar, sonra bize insanlık dersi vereceksin. Kadife eldivenimizin içindeki demir yumruğu göstermekten geri durmayacağız." dedi.
'KAPILARI AÇARIZ DEDİĞİM ZAMAN TUTUŞUYORLAR'
Tayyip Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
Avrupa Birliği'nin sonu samimiyetsizliği ve ikiyüzlülüğü nedeniyle gelecektir. Brexit boşuna gelmedi. Kapıları açarız dediğim zaman tutuşuyorlar, vakti zamanı geldiğinde bu kapılar açılır. Hadi bakalım siz de yüzbinleri ağırlayın, görelim. Burada 4 milyon var.
Kaymakamlara yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünde gözünün olmadığını söyleyerek "Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok" dedi.
Erdoğan "Batı ülkeleri yatıyor kalkıyor ‘Kürtler’. Kürt dediğiniz zaman Kürt kardeşlerimizi terörist olarak nitelendirmiş oluyorsunuz. Bu bölgede barış için adımlar attık. Askeri seçeceğine hep en son başvurduk. Muhattaplarımız nihayet sesimize kulak verdi. Sonuçta harekâtımıza 120 saatlik ara verdik, 13 maddelik mutabakat metni ile duyurduk. Salı akşamı ABD, teröristlerin bölgeden çıktığı bilgisini yazılı olarak verdi. Bu arada karşımıza teröristler çıkarsa tepelemek de en tabii hakkımızdır, çünkü yazılı olarak bildirilmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı'nın kaymakamlara yaptığı konuşmanın geri kalanındaki önemli kısımlar şöyle:
- "Kamışlı ile Ayn El Arab bölgesi rejim güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Salı günü Rusya lideri Putin'le yaptığımız görüşmede de mutabakata vardık. 10 maddelik mutabakatı da kamuoyuyla paylaştık. Terör örgütü mensupları sınırlarımızın 30 kilometrelik alanından dışarı çıkacak 150 saatte."
- "Uluslararası toplumun desteğiyle yürüteceğimiz proje için temaslara başlıyoruz. Yeni anayanın teşkilinden ve yeni yönetimin iş başına geçmesinden geçtiğini biliyoruz. Bu ayın 30'unda Cenevre'de yapılacak buluşma çok önem arz etmektedir. Herkesin kabul edeceği makul bir anlaşmayla sonlanması gerekiyor. Aksi halde ne Şam yönetimini kimse muhatap alır ne de ülkedeki kaos sona erer. Yeni anayasa çalışmaları ve yeni yönetimin belirlenmesi süreci Suriye konusunda niyetlerin ortaya konacağı bir test olacak. Türkiye olarak süreci terör örgütleri veya rejimi kullanarak sabote etmeye çalışan herkesi dünya kamuoyuna şikayet edeceğimizi belirtiyorum. Bu işin en büyük yükünü taşıyan biziz, en büyük bedel ödeyen biziz. ABD ve Rusya ile vardığımız mutabakatların amacına ulaşması, terör örgütlerinin sınırlarımızdan başlayarak Suriye topraklarında varlığını tamamen sona erdirmesine bağlıdır. Terör örgütlerinden herhangi birini isim bayrak üniforma değiştirerek karşımıza dikerlerse biz bu oyuna gelmeyiz. Kendi bildiğimizi yapmaktan asla çekinmeyiz. Bu yolda ödeyeceğimiz bedeli ödemekten asla çekinmeyiz. Uluslararası toplumun bunca vakittir iki terör örgütünün anlaşmalı şekilde kurguladığı bir şantajın oyuncağı haline dönüşmüş olması çok acıdır. Koca devletlerin terör örgütünü ciddi ciddi sahiplenmeleri çok daha acıdır."
- "Suriye'deki kaotik durum uzun bir süredir asıl hesapları gizlemenin örtüsü olarak kullanılıyordu. ABD, Avrupa'dan rejime kadar pek çok kişi kendi başarısızlıklarını terör örgütünü perde yaparak saklama yoluna gidiyordu. Ne zamandan beri teröristlerle bu kadar dost oldunuz? Bunun bedelini öyle zaman gelir ki canınız yanar o zaman ödersiniz. Türkiye'ye karşı öfke nöbeti geçirenlere diyoruz ki 'artık bu oyun bitti' Hep birlikte ülkelerimiz ve Suriye halkı için en doğrusunu yapacağımız bir birlik oluşturalım. Türkiye'yi karşısına terör örgütlerini yanına alıp çıkacak ve karla çıkacak kimse yoktur."