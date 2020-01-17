Erdoğan'dan İmamoğlu'nun mektubuyla ilgili 'gizli' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisine verdiği mektubun içeriğinin 'gizli' olduğunu söyledi. Erdoğan Kanal İstanbul projesi güzergahında alınan araziler için 'Parası olan alırsa alır, beni ilgilendirmiyor' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine verdiği mektubun içeriğinin "gizli" olduğunu söyledi. Erdoğan "Gizli bir mektup, içeriğini benim açıklamam doğru olmaz" dedi.

'SİZE ANLATTIKLARINDAN FARKLI ŞEYLER VAR'

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İmamoğlu'nun mektubunun sorulması üzerine "Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi bir açıklama yaptı mı yapmadı bilmiyorum. Size anlattıklarından farklı şeyler var içinde. Kişiye özel bir mektupsa bunu açıklamam doğru olmaz" diye konuştu.

'PARASI OLAN ALIRSA ALIR, BENİ İLGİLENDİRMİYOR'

Erdoğan Kanal İstanbul güzergahında satın alınan arazilerle ilgili "Parası olan alırsa alır, çok da beni ilgilendirmiyor" dedi.

İmamoğlu için "Kanal İstanbul bu şahsın konusu değil, bizim konumuz" diyen Erdoğan şöyle konuştu: "Bunların ifade ettiği gibi yalanlarla dolu, örneğin yurtdışından şu kadar bir yeri var vs... Hanımefendinin burada yeri yok, yalan. CHP'liler buradan yer kapatıyor diye haberler de var. Bu da benim konum değil. Parası olan alırsa alır, çok da beni ilgilendirmiyor."

'BİRKAÇ AY İÇİNDE ADIM ATARIZ'

Yasal düzenlemelerle yabancılara bu arazilerin satışını açtıklarını söyleyen Erdoğan "Bizim derdimiz, Kanal İstanbul ile dünyaya bir sinyal veriyoruz. Doğal kanallar olduğu gibi sanal kanallar da var. Boğazımızı tehdit eden geçişleri önlemek için bir kanal yapıyoruz. Ayrıca İstanbul güzellik kazanacak. Kararlıyız, birkaç ay içinde adım atarız" dedi.

