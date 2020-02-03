Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 3'ü sivil 8 kişi şehit oldu

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada 'Bu sabah rejim güçleri İdlib'de hava saldırısına geçti. Bu saldırılar neticesinde 3'ü sivil 8 kişi şehit oldu' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Meçhul Asker Anıtı"nı ziyaret etti, daha sonra Marinskiy Sarayı'na geçti.

Erdoğan, Saray'a gelişinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından karşılandı. Erdoğan karşılamada tören kıtasını "Şan olsun Ukrayna'ya (Slava Ukraine)" diyerek selamladı. Bu sloganın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işbirlikçileri tarafından kullanıldığı, Poroşenko döneminde Ukrayna ordusunun resmi selamlama sloganı olarak benimsendiği biliniyor.

Erdoğan'ın ziyaretinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Törenin ardından Erdoğan ve Zelenskiy basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan basın toplantısında yaptığı konuşmada "Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımıyoruz" dedi. Erdoğan Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan çatışmaya ilişkin ise "Bu sabah rejim güçleri İdlib'de hava saldırısına geçti. Bu saldırılar neticesinde 3'ü sivil 8 kişi şehit oldu" dedi.

Görüşmelerde ticari ve güvenlik alanında işbirliği konularını ele aldıklarını söyleyen Erdoğan, güvenlik alanında işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kalındığını söyledi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"Stratejik ortağımız komşumuz ve dostumuz Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyimizin sekizinci toplantısını tamamladık. Ukrayna’nın yürüttüğü reform sürecini takdirle izliyoruz. Türkiye olarak Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızın altını bir kez daha söylemek istiyoruz."

"Kırım sorunun barışçıl yollardan çözülmesini umuyoruz. Son yıllarda hızla gelişmekte olan ilişkilerimizin tamamını gözden geçirdik. Etraflıca yapmış olduğumuz görüşmelerin çok çok verimli olduğuna inanıyorum. Serbest ticaret anlaşmasının müzakerelerini bu yıl içinde tamamlamanın kararını verdik. Anlaşmanın akdedilmesiyle ikili ticaretimizi 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çok daha hızlı çıkaracağımıza inanıyorum."

"Öncelikle İdlib konusundaki gelişmeler her geçen gün altından kalkılamaz duruma geldi. Rejimin, Rusya'nın da görmezliğiyle saldırıları vesilesiyle İdlib'deki insanlar bizim sınırımıza doğru yürüler. 1 milyona yakın insan sınırlarımıza doğru yürüyor. Biz bunları ülkemizde misafir ediyoruz bunları konteyner kentlerde bugüne kadar misafir ettik."

"Bunlar artık konteyner kentlerden de çıkartarak evlere yerleştirme yoluna da gitmiş bulunuyoruz. Bu gelen 1 milyon insanı biz nerelere yerleştireceğiz. Çok kısa süre önce bir deprem gerçekleşti. Bu depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 bini aşkın hasarlı bina var. Bir taraftan da tabi mülteciler ülkemize geliyor. Bunları kabullenmekte zorlanıyor."

"Suriye'de özellikle nasıl iskan ederiz bunun çalışmasını yapıyoruz. Sınırlarımızdan Suriye içine 30-40 km olan hatta evler yapıyoruz. Oralara yerleştireceğiz. Şuanda böyle bir çalışmanın içindeyiz. Ne yazıkki bu sabah rejim güçleri İdlib'de hava saldırısına geçti. Bu saldırılar neticesinde 3'ü sivil 8 kişi şehit oldu. Artık dedik ki olacak gibi değil karşı cevaplar verildi. Şuanda kesinlikle bizde bu noktada gerek hava gerek karada yoğun bir şekilde gereken bedeli ödetiyoruz. Ödetmeye de devam edeceğiz."

ZELENSKİY: 'RUSYA'NIN SALDIRGAN POLİTİKASINDAN BAHSETTİK'