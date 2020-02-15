Erdoğan'dan İdlib açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada 'Rejimin gözlem noktalarımızı kuşatmaya başladığını görüyoruz. Sessiz kalmamız mümkün değil, onlara karşı gereğini yapıyoruz' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, James Jeffrey'nin burada 'şehidimiz' demesi bizim için inandırıcı şeyler değil. Jeffrey’nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse onun bir anlamı olur" dedi.

'KABULLENMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Fedarasyonun taraflı davrandığına ihtimal vermediğini söyleyen Erdoğan, ''Herhangi bir Bakanımız hakkında filanca kulübü şöyle destekliyor, bir kulübe şöyle tavrı var gibi yaklaşımları kabullenmemiz mümkün değil'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: