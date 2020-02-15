Erdoğan'dan İdlib açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada 'Rejimin gözlem noktalarımızı kuşatmaya başladığını görüyoruz. Sessiz kalmamız mümkün değil, onlara karşı gereğini yapıyoruz' dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, James Jeffrey'nin burada 'şehidimiz' demesi bizim için inandırıcı şeyler değil. Jeffrey’nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse onun bir anlamı olur" dedi.
'KABULLENMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'
Fedarasyonun taraflı davrandığına ihtimal vermediğini söyleyen Erdoğan, ''Herhangi bir Bakanımız hakkında filanca kulübü şöyle destekliyor, bir kulübe şöyle tavrı var gibi yaklaşımları kabullenmemiz mümkün değil'' dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- 3-4 gün önce Sayın Putin ile görüştüm. Gayet güzel bir görüşme oldu. Ertesi gün baktık bir açıklama, o açıklamada da Türkiye’ye ciddi manada suçlamalar yapıyorlar. Sayın Putin ile yaptığımız görüşmede aramızda böyle bir şey geçmedi. Size ne oluyor? Demek ki tepe başka, alt başka.
- Sayın Serrac ile yaptığımız eğitim ve güvenlik anlaşmasının gereğini sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz.
- (Barış planı) Batı da Avrupa Birliği de Afrika da kabul etmiyor. Bu duruş karşısında BM'de istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum.
- James Jeffrey'nin burada 'şehidimiz' demesi bizim için inandırıcı şeyler değil. Jeffrey’nin hakkımızı teslim etmesinden öte, Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse onun bir anlamı olur.
- (İş Bankası) Hukuki zemine oturtulması çalışmasının neticesini zannediyorum birkaç hafta içinde alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok.
- (İlker Başbuğ) Bir tane boruyu göstermek suretiyle milleti aldatamazsın. Önce şunu anlatman lazım, senin Kara Kuvvetleri Komutanlığın döneminde, Genelkurmay Başkanlığın döneminde acaba kaç FETÖ'cüyü ihraç ettiniz? Önce bunu anlatması lazım.
- Şu anda FETÖ'den mahkum olanlara aldıkları cezaları askeri mahkeme verebilir miydi?
- (Süper Lig'deki tartışmalar) Bu ülkeye hizmet veren Bakan arkadaşlarımızı kalkıp da bu işin içine bulaştırmak çok ciddi bir yanlıştır. Herhangi bir Bakanımız hakkında 'filanca kulübü şöyle destekliyor, bir kulübe şöyle tavrı var' gibi yaklaşımları kabullenmemiz mümkün değil.