Erdoğan’dan harekat açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Londra'da Suriye'ye yönelik askeri harekata ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu terörü temizlemeden oradan çıkmayacağız. Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’nin başkenti Londra’da Old Billingsgate binasında konuşma yaptı.

'TEMİZLEMEDEN ÇIKMAYACAĞIZ'

Suriye'nin kuzeyine yapılan askeri harekatla ilgili konuşan Erdoğan, "Bu terörü temizlemeden oradan çıkmayacağız. Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler" dedi.

Erdoğan, “Tabii herkes bize akıl veriyor, ‘Sizin Suriye’de ne işiniz var’, bize diyorlar ki; ‘Suriye’den ne zaman çıkacaksınız’. Tabii bizim onlara verdiğimiz tek cevap var; Sizin Suriye’de ne işiniz var? Suriye’ye sınırınız var mı? Yok. Peki ne işiniz var? 10 bin kilometreden oraya geliyorsun, 3 bin, 5 bin kilometreden oraya geliyorsun ama bizim 911 kilometre sınırımız var. Bu teröristler, bu YPG/PYD, DEAŞ, PKK bütün bunlar havan toplarıyla, füzelerle her an sınıra, bütün sınır şehirlerimize atışlar yapıyorlar. Biz şehitler veriyoruz, bizim yaralılarımız var ve bütün bunlar karşısında biz eli bağlı neyi bekleyeceğiz? Evet biz oradayız, orayı bu teröristlerden temizleyene kadar oradan çıkmayacağız. Şunu çok açık ve samimi söylüyorum; Bizim Suriye’nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler. Biz sadece 82 milyonun güvenliğini değil aynı zamanda yurt dışında yaşayan 6,5 milyon vatandaşının da güvenliğini kuruyan diplomasi güçlü bir ülkeyiz” şeklinde konuştu.