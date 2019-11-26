Erdoğan'dan Fenerbahçe Üniversitesi'ne dikkat çeken atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlananan atama kararlarına göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Çakır atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

'ARKADAŞIM' DEMİŞTİ

Diploma tartışmaları sırasında Erdoğan, dönemin Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Arat'a seslenerek, “1981’de mezun olduk. 1982’de okulumuz Marmara Üniversitesi oldu. Tabii, rektörümüz bizim sınıf arkadaşımızdı. Bugünlerde diploması var mı yok mu diye tartışma başlattılar. Arşivden çıkart şunları yayımlayacak mısın ne yapacaksınız yapın da zaten benim söylediklerime inanmıyorlar belki rektör açıklarsa inanırlar” ifadelerini kullanmıştı. Arat da “Sayın Cumhurbaşkanımızın lisans düzeyinde 4 yıl eğitim veren Ticari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduğu sabittir” açıklaması yapmıştı.