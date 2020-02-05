Erdoğan’dan F-35 açıklaması

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Türkiye’ye F-35’leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı kendi milli savaş uçağımızla vermiş olacağız’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’ye F-35’leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı kendi milli savaş uçağımızla vermiş olacağız” dedi.

Kırıkkale’de katıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Devreye Alma Töreni’nde konuşan Erdoğan “Suriye ve Libya'da karşılaştığımız durum, füze savunma sistemlerine daha fazla önem vermemiz gerektiğini gösterdi” dedi.

SURİYE SINIRINA FÜZE SİSTEMİ

HİSAR-A Füze Sistemi'ne ilişkin “Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

- (Savunma sanayi) "Sektörün cirosu 2002 yılında 1 milyar dolar iken, şu anda 9 milyar dolar civarında."

- “Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vermiş olacağız."

- “Tasarımından üretimine her aşamada yerli olacak savaş uçağımızı inşallah 2023'te hangardan çıkaracağız."

- "Bozdoğan füzemizi en kısa sürede envantere alacağız."

- "İnşallah çıkarma gemimizi bu yılın sonunda deniz kuvvetlerini teslim edeceğiz."

- "İnanıyorum ki tersanelerimizde ideal olan uçak gemisini de yapacağız."

- “Dünyada güç dengelerinin yeniden kurulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bize lazım olan hem siyasi hem ekonomik hem askeri ayakları olan topyekün bir güçtür. Askeri olarak tahkim edilmeyen siyasi ve ekonomik varlığın ayakta kalması mümkün değil."