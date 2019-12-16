Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim taleplerine ilişkin açıklamada bulundu.

HDP'nin yaptığı erken seçim çağrısının ardından tartışmalar sürerken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Erken seçim olmayacağını söyleyen Erdoğan “Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Buradan bizim sapmamız söz konusu değildir. Bazı yalan yanlış tarih açıklayanlar kendilerini buğday ambarında sananlardır. Biz bu ülkede açıklanan tarihlerde seçim yapmasını birilerine öğreteceğiz. Şu anda hazırlıklarımızı 2023 Haziran'ına yapıyoruz. Kongrelerimiz yürüyor şu anda” dedi.

LARKİN AÇIKLAMASI

Anadolu Efes'li basketbolcu Shane Larkin’in Türk vatandaşlığına geçirilmesi üzerine görüşü sorulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Shane Larkin için vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz” dedi.