Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara çağrı

Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleşen törene, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı ve TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara çağrı yaparak, 'Gelin, enerjiyi çatışma aracı yerine bir iş birliği zeminine dönüştürelim' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'nin İpsala ilçesinde MS4 Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'nde konuştu. Türkiye ve Libya arasında resmen imzalanan 'deniz yetki alanlarını' belirleyen anlaşmayı hatırlatarak, "Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara samimim bir çağrıda bulunuyorum; gelin enerjiyi çatışma alanı yerine bir iş birliği zeminine dönüştürelim, diplomasinin imkanlarını kullanarak varken bölgeye yeni bedeller ödetecek yollara tevessül etmeyelim" dedi.

Dünya enerji haritasının değiştiğini, bu alanda yeni aktörlerin, yeni projelerin geliştirildiğini anlatan Erdoğan, "Enerji güvenliğinin sağlanmasında üretici transit ve tüketici ülkeler arasındaki etkin iş birliğinin önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye stratejik konumu ile enerji üreten ve tüketen ülkelerin tam kavşağında yer alıyor. Bugün yer kürede yer alan doğlagaz rezervlerinin yüzde 70'i, petrol rezervlerinin ise yüzde 60'ı komşularımızın topraklarında bulunuyor. Ayrıca ülkemiz Avrupa'nın 4., dünyanın en büyük 18. doğalgaz piyasası konumundadır" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"TANAP bu aşamaya Türkiye ve Azarbeycan'ın karşılıklı güvene dayalı ilişkileri sayesinde gelebilmiştir. Projenin başarısında ayrıca üretici, transit ve tüketici ile projede pay sahibi ülkeler arasındaki uyum da kilit rol oynamıştır. Hatırlayacağınız üzere TANAP'la ilgili ilk adımı 2012 Haziran'da hükumetler arası ve ev sahibi hükûmetler anlaşmalarının İstanbul imzalanmasıyla almıştır. Haziran 2012'den bu yana geçen sürece TANAP projesinin hayata geçmesi için büyük çaba sarf ettik. İçeride ve dışarıda atlattığımız onca badireye, bölgesel gerilime hatta sıcak çatışmalara varan istikrarsızlıklara rağmen TANAP'ı planlandığı şekilde ilerlettik.

'2020 İÇİNDE TAP'IN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ'

16 milyar metreküplük bu gaz miktarının 6 milyarını biz 10 milyarını ise Avrupa ülkeleri kullanacaktır. 18 Kasım 2019 itibariyle TANAP üzerinden Türkiye'ye taşınan gaz miktarı 3,23 milyar metreküpe ulaştı. İlerleyen yıllarda TANAP'ın taşıma kapasitesini önce 24 milyar metreküp ardından da 34'e çıkarmayı planlıyoruz. Bundan sonra asıl sorumluluk sınırın öte tarafındaki komşularımıza düşüyor. Avrupa'ya gaz sevkinin başlaması için transadriyatik boru hattının bir an önce tamamlanması gerekiyor (TAP). 2020 yıl içinde TAP'ın tamamlanmasını bekliyoruz.

'KIBRIS'TAKİ ÇIKARLARIMIZIN ÇİĞNENMESİNE İZİN VERMEYİZ'

Ülkemiz ne kendi hukukunun ne de Kıbrıs Türkiye'nin çıkarlarının çiğnenmesine izin verir. Doğu Akdeniz'de ne uzun deniz sınırlarına sahip bir ülkeyi dışlamak, ona rağmen projeler gerçekleştirmeye çalışmak mümkün değildir. Şu an son teknolojiye sahip iki sondaj gemimiz Fatih ile Yavuz ile iki sismik gemimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Onlar orada şu anda görevlerini yapıyorlar ve devam edecekler.Gemilerimizin ve mürettabatımızın güvenliği ise en üst düzeyde sağlanıyor. Bu gemilerimizin yürüttüğü faaliyetlerin kısa sürede meyve vereceğine inanıyorum.

'LİBYA İLE ANLAŞMA YAPTIK, ONLARI DA TEHDİT EDİYORLAR'

Şimdi Libya ile de anlaşmamızı yaptık. Bu anlaşmadan sonra da şimdi bu anlaşma parlamentomuza gelecek, geçmek suretiyle bu işi çok daha farklı bir konuma taşımız olacağız. Şimdi Libya'yı tehdit etmeye başladılar. Bu anlaşmanın diğer ayakları da uygulamaya girecek. izim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, refah fışkıracaktır. Ben bu inançla sizlerin vasıtasıyla Doğu Akdeniz'deki tüm taraflara samimim bir çağrıda bulunuyorum; gelin enerjiyi bir çatışma aracı yerine bir iş birliği zeminine dönüştürelim, diplomasinin imkanlarını kullanarak varken bölgeye yeni bedeller ödetecek yollara tevessül etmeyelim. "