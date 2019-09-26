Erdoğan'dan deprem açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşü İstanbul'da açıklama yapıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşü İstanbul'da bir basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan, depreme ilişkin açıklamada bulunuyor:

AFAD verisine göre depremin 5,8 olduğunu, 28 artçı sarsıntı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Afet ve Acil Durum Merkezi faaliyete geçti, Fuat Oktay başkanlığında çalışıyor. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış, köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu diye densizlik yapanlar, bunu fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Şöyle 8 kadar yaralanma olayı söz konusu. Bazı binalarda hafif hasarlar var."