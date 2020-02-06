Erdoğan'dan çığ ve uçak kazası açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Van'da arama kurtarma çalışaması sırasında düşen ikinci çığda 33 kişinin yaşamını yitirmesi ve Sabiha Gökçen'de bir uçağın kaza yapmasına ilişkin açıklama geldi.

Van'daki çığ faciası ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır.

Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum.

​Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır.

Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız.