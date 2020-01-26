Erdoğan'dan Cezayir'e vize açıklaması

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, '15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık' diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan toplantıda ''15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:

"Cezayir'le ortak ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı istişare ettik. Cezayir'deki yatırımlarımızın tutarı 3,5 milyar doları bulmuştur. Bu girişimcilerimizin Cezayir'e olan güveninin ifadesidir.

Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye'ye seyahatlerini kolaylaştırıyoruz. 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık.

Parlamentolarımız arasında karşılıklı ziyaret ve temaslarımızın sıklaştırılmasının faydalı olacağını da değerlendiriyoruz.

Libya'da ateşkesin kalıcı olarak tesisi için hem bölge ülkeleriyle hem uluslararası aktörlerle yoğun temaslarda bulunuyoruz. Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Libya krizinin bu kadar derinleşmesinde başta Avrupalı ülkeler olmak üzere sergilenen ikircikli tavrın çok büyük bir payı vardır. Uluslararası toplum Suriye'den sonra Libya'da da iyi bir sınav verememiştir.

Geldiğimiz aşamada Berlin'de alınan kararların takibi ve sahaya uygulamaya geçilmesi önem taşıyor. Türkiye olarak, elimizdeki tüm imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."