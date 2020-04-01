Erdoğan'dan bağış açıklaması: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur

Erdoğan, belediyelerin başlattığı bağış kampanyalarının 'devlet içinde devlet olmak' anlamına geldiğini, yasaların buna izin vermediğini ileri sürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin belediyeler tarafından başlatılan bağış kampanyalarına ilişkin "Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan kampanyaya getirilen eleştiriler hakkında "spekülasyon" diyen Erdoğan "Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Duymuyorsa milletimiz bunun cevabını verir" diye konuştu.

Partisinin il başkanlarına video konferans yoluyla seslenen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Çin'in ardından pek çok ülkede görülen ciddi hasta ve ölüm oranları salgına karşı mücadelede zorlanıldığına işaret ediyor. Türkiye'yi böyle bir duruma düşürmemek için elimizden geleni yapıyoruz.

- Milletimizden mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Tedbirlere riayeti en üst seviyeye çıkarmalıyız. Herkes kendisini gönüllü karantinada tutarsa daha ileri tedbirlere gerek kalmaz.

- Şimdilik şehirlerarası ulaşımı kısıtladık. İhtiyaç halinde şehir içi ulaşımda da benzer uygulamayı devreye alabiliriz.

- Eğitimi, internet ve televizyon yoluyla uzaktan yürütmeye çalışıyoruz. Kamu ve özel sektörde uzaktan çalışma sistemine geçtik.

- Alınan kararlardan etkilenen kesimler için çeşitli paketler hazırladık. Ayrıca bir yardım kampanyası başlattık. Burada toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek dağıtılacaktır. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum.

- Burada toplanan meblağlar, çok küçük bir tutarı ifade eder. Devlet içinde, devlet olmanın anlamı yoktur. Bütün kampanyalar sadece Cumhurbaşkanlığı makamının açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi İçişleri Bakanlığı, valiliklerimiz vasıtasıyla yürütülmektedir.

- Burada birçok belediyelerimiz valiliklerimizin izni olmaksızın bu tür kampanyalar açacak olurlarsa işte o zaman bu devlet içinde devlet olma mantığıdır ki burada gücü dağıtmış oluruz. Buna da kimsenin hakkı yok yasalar da buna müsaade etmiyor.

- Biz bugün bir olmayacaksak, siyasi mantıkla yaklaşacaksak, iktidarmış ana muhalefetmiş gibi bir yaklaşım içine gireceksek biz ne zaman bir ve beraber olacağız?

- Şu anda devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar, sağlık teşkilatlarımızla, içişleri teşkilatımızla, jandarmamızla, askerimizle atmış olduğumuz adımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez.

- Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım. Duymuyorsa milletimiz bunun cevabını verir.

- Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar şimdi sayısı niye az diye konuşmaya başladı.

- Sınırlarımız içinde ve ötesinde ülkemizi hedef alan hain saldırılara karşı vatan savunması yapan tüm kahramanlarımıza da şükranlarımı iletiyorum. Gerek Irak’ın kuzeyinde gerek Barış Pınarı Harekâtında, gerek İdlib’de şifalar diliyorum. Devlet ve millet olarak tarihe altın harflerle yazılan bu fedakârlıkları asla unutmayacağız.

- Sizler de bugün aldığınız bu talimatlar çerçevesinde illerinizde tüm ilçelerimizi hareketlendirmek suretiyle bunu her ilçede yaygınlaştırırsanız inanıyorum ki bizler en az hasarla bu süreci atlatmış oluruz.

- Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme gidiyor. Bu yeni döneme ülkemize kazandırdığımız nitelikler sayesinde oldukça hazırlıklı giriyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını inşallah hep birlikte tamamlayacağız.

- Yapmamız gereken tek şey milletimizle aramızdaki gönül bağını güçlendirmektir. Dinlenmek haramdır. Siz il başkanlarımız bu mücadelenin serdarlarısınız. Sizlere çok büyük görevler düşüyor. İnşallah 7. olağan sürecimizi bu doğrultuda kendimizi ve enerjimizi yenilemenin milletimizle sıkı bağlar kurmanın bir neticesine dönüştüreceğiz.