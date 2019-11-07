Erdoğan'dan Bağdadi açıklaması: Olay ciddi boyutlara gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdadi'nin yakınlarının yakalanmasına ilişkin, 'Olay ciddi boyutlara doğru gidiyor' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesinde kameraların karşısına geçti.

Erdoğan "Harekatın ilk anlarından itibaren Türkiye ile güçlü bir dayanışma sergileyen tüm dost devletlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Tıpkı 15 Temmuz sonrasındaki gibi ülkemizin yanında duran ülkeleri hayırla yad edeceğiz. Türkiye'yi karşısına karşısına alarak, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız. Ülkemiz Barış Pınarı Harekâtı ile 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir. Türk tarihiyle hesaplaşmaya çalışılmasının gerisinde ülkemizin büyük başarısı vardır" dedi.

UEFA TEPKİSİ

UEFA'nın asker selamı soruşturmalarına da değinen Erdoğan, "Görevi sporu ve sporcuyu desteklemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul gerekçesi yoktur. UEFA politik davranış görmek istiyorsa sporcularımıza yönelik aldığı kararlara bakmalıdır. UEFA'nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz" ifadesini kullandı.

'BU SABAH SURİYE MİLLİ ORDUSU'NDAN 11 ŞEHİT VAR'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan, ABD ziyareti ile ile ilgili muhalefetin tepkisine ilişkin şöyle konuştu:

"Muhalefette en başından itibaren sayın Bahçeli'nin duruşunu, attığımız adımlara verdiği desteği burada da şükranla iade etmek durumundayım. Gün beraber olma günüdür, dayanışma günüdür. İkinci konuya gelince özellikle Amerika seyahatimin iptal edilmesi konusuna yönelik, biz müsaade etsinler de gidilmesi mi faydalı gidilmemesi mi faydalı bu konuları çok geniş kapsamlı değerlendirme yapma fırsatı ekibimle beraber bulduk. Dün akşamki telefon görüşmesinden sonra gitme kararı verdik. Siyasette bir şeyi hatırlatmak isterim, bizim için en önemli hüküm bütün işlerimizde istişareye önem vermek. Bu istişareleri gerek diplomasi, uluslarası hukukun incelikleri, bunları değerlendirdikten sonra siyaset biliminde her türlü adımı atmış, bu tür operasyonlara girmiş ekiplerle bu çalışmalarımız yapıyoruz. Üç başkanla da ben çalışma fırsatını buldum. Bush ile daha başbakan olmadan önce bir davet aldım. Gittik kendisiyle etraflıca görüşmelerimiz oldu. Şimdi Trump da bir cumhuriyetçi. Arada, Obama. Onunla da birçok defalar görüştük. Uluslararası toplantılarda görüşmelerimizi de gerçekleştirdik. Hamd olsun tecrübelerimiz fena değil. Şu anki yapacağımız ziyareti de çok çok farklı bir dönemde yapıyoruz. Barış Pınarı Hârekatı var. Amerika 32-33 bin TIR buraya ne yazık ki araç-gerek gönderdi. Şimdi bunları yüz yüze görüşmekle başka bir şey, telefonla görüşmek başka bir şey. Bu değerlendirmeleri yüz yüze yapmamızın daha iyi olacağı konusunda mutabık kaldık. Bir taraftan malum YPG-PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekileceği sözünü 120 saat içerisinde bize verenler bunu gerçekleştirmiş değil. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız mutabakatta 120 saat içerisinde onların ağırlıklı oldukları bölgelerde ne yazık ki 150 saat geçti ne yazık ki o bölgelerden de teröristler çekilmiş değil. Biz şimdi bu teröristlerin çıkılması kaydına bağlı olarak bir mutabakat metnini görüşmüştük. Şu anda ne yazık ki böyle değil. Teröristler hâlâ Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. İşte bu sabah Suriye Milli Ordusu'ndan 11 şehit var. Karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü. Şimdi bu mücadele sürmesin mi. Onlar bu saldırıları yaparken sessiz mi kalalım. Tabii ki misliyle bunun cevabını vermek zorundayız. Şu anda sayın Akşener'in bu talebini doğru bulmuyorum. Biz bu adımı atmak durumundayız. En zor şartlarda bile bu görüşmeleri yapmak durumundayız."

'OLAY CİDDİ BOYUTLARA GİDİYOR'

Erdoğan, Bağdadi'nin aile üyelerinin yakalanması ve nerede yargılanacakları sorusu üzerine "Olay ciddi boyutlara doğru gidiyor. Bağdadi'nin tüm yakın çevresi ülkemizde. En son biliyorsunuz Azez'de ablasının, eşinin ve çocuğunun yakalanması söz konusu oldu. Biz yakaladıklarımızı geri gönderme merkezlerine alıyoruz. Burada duracaklar. Ondan sonra bizim Adalet Bakanlığımız ne karar verecek göreceğiz. Olay daha da gelişti. Sayı çift haneli rakama doğru gidiyor. Bakıyorsunuz içerisinde tüm yakınlarının olduğunu görüyorsunuz. Şu anda açıklamayı doğru bulmuyorum. Bağdadi'nin eşinin yanında çocuğunun da olması bizim için önemli bir hassasiyet. Bu sorgulama işlemleri de kararlılıkla devam ediyor. Bunları derinleştirmek durumundayız ki yanlışa düşmeyelim. Türkiye olarak bu yanlışların içerisinde kıvranmayı doğru bulmuyoruz." dedi.