Erdoğan'dan Avusturya'ya dikkat çeken büyükelçi ataması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’da Yeşiller ve SPD’de 6 yıl görev yapan Ozan Ceyhun'u Avusturya Büyükelçiliği'ne atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de dikkat çeken bir atama kararı yayımlandı.

Almanya’da Yeşiller ve SPD’de 6 yıl görev yapan SPD parti sözcülüğüyle beraber Avrupa Parlamentosu milletvekilliği de yapan Ozan Ceyhun Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne atandı.

OZAN CEYHUN KİMDİR?

Ozan Ceyhun 1960 yılında Adana’da dünyaya geldi. Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD)’den Avrupa Parlamentosu Milletvekilliği yapan Ceyhun, Parti sözcülüğü de yaptı. 1998 – 2000 yılları arasında Yeşiller Partisi, 2000-2004 yıllarında ise SPD adına AP’de görev alan Ceyhun, 21 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete’deki kararname ile Viyana Büyükelçisi olarak atandı.

Ceyhun daha önce Sarıgül'ün danışmanlığını yapmış, AKP'den vekil adayı olmuştu.