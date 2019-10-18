Erdoğan'dan 'ateşkes' açıklaması: Çekilme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD ile yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamada bulunuyor.
Açıklamadan başlıklar şöyle:
- 13 maddelik bildiriyi hep birlikte açıkladık. 120 saatlik bir süreç işliyor. Bu süreç içerisinde terör örgütünün güvenli bölgeyi terk etmesi söz konusu.
- Çekilmenin başladığını bildirdiler, Hulusi Akar'la da konuştum çekiliyor.
- Bizim güçlerimiz orada kalmaya devam edecek, gerçekten terk edip etmiyorlar mı göreceğiz.
- 32 kilometre derinlik, 444 kilometre uzunluktaki bir alan güvenli bölge olacak.
- (Çatışma var iddiası) Nereden alıyorsunuz bilgiyi, yok böyle bir şey. Bunlar dezenformasyon.