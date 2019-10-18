Erdoğan'dan 'ateşkes' açıklaması: Çekilme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD ile yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.
Cuma, 18 Ekim 2019 14:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamada bulunuyor.

Açıklamadan başlıklar şöyle:

  • 13 maddelik bildiriyi hep birlikte açıkladık. 120 saatlik bir süreç işliyor. Bu süreç içerisinde terör örgütünün güvenli bölgeyi terk etmesi söz konusu. 
  • Çekilmenin başladığını bildirdiler, Hulusi Akar'la da konuştum çekiliyor.
  • Bizim güçlerimiz orada kalmaya devam edecek, gerçekten terk edip etmiyorlar mı göreceğiz.
  • 32 kilometre derinlik, 444 kilometre uzunluktaki bir alan güvenli bölge olacak.
  • (Çatışma var iddiası) Nereden alıyorsunuz bilgiyi, yok böyle bir şey. Bunlar dezenformasyon.

 