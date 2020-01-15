Erdoğan'dan AKP'ye yeni katılım mesajı

Dün 5 belediye başkanının AKP'ye katılmasının ardından Erdoğan yeni katılımların 'her grup toplantısında' süreceğini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "Dünkü grup toplantımızda 5 yeni belediye başkanının partimize katılımını yaptık. Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır" dedi.

"Bundan sonraki her grup toplantımızda peyderpey kadromuzu yeni isimlerle takviye etmeyi sürdüreceğiz" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Yüreğinde vatan sevgisi olan herkese kapımız açık. Aramıza yeni katılan ya da katılacak yeni belediye başkanlarına her türlü desteği arkadaşlarımız verecektir."



Erdoğan "Bizim anlayışımızda malı paylaşmak malı azaltmaz, çoğaltır. Daha avantajlı olan AK Parti’li belediyelerimizle, dezavantajlı konumda bulunan diğer belediyelerimizi ensar-muhacir anlayışıyla birbirine zimmetliyoruz" dedi.

CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan "​CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup seçim sonrası unutanlardan olmadık. Milletimize mahcup olacak bir işin içine girmedik, biz sözünün eri bir partiyiz" dedi. Erdoğan "Şehrine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hale düştüğünü görüyorsunuz. Son Mahalli İdareler Seçimleri'nin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı. Başkasının kısır siyasetlerinin bizi esir almasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.