Erdoğan'dan AKP'li vekile: Bu cuma Üsküdar'dayım, evi yıkmazsan gelir ben yıkarım

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem tehlikesi nedeniyle birçok evin yıkıldığı bölgede AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın evinin yıkılmamasını 'espri' konusu yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’a Üsküdar’da bulunan evinin durumunu sordu.

İstanbul depreminin sonrasında Ataş’ın evinin civarında bulunan bütün binaların yıkılması üzerine Erdoğan, “Mustafa evini yıktın mı?” diye sordu.

Ataş ise o dönem bakanlık yapan Mehmet Özhaseki’nin binanın yıkılmasına gerek olmadığını söylediğini belirtti.

Erdoğan ise bu yanıt üzerine, “Öyle şey olur mu? Neden duruyor? Bu cuma bir şey olmazsa yine Üsküdar’dayım. Gelir ben yıkarım Mustafa” diyerek "espri" yaptı.

Diğer yurttaşların binalarının yıkılmasına rağmen AKP'li vekilin binasının yıkılmamasının "espri" konusu olması dikkat çekti.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, dün AKP Genel Merkezi’nde 61 milletvekilinin katıldığı kahvaltılı toplantıya başkanlık yapan Erdoğan basına kapalı toplantıda, milletvekillerinin bölgeleri ile ilgili sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı milletvekillerinin “Bürokraside verdiğimiz notlar yerine ulaşmıyor” şikâyetleri üzerine, “Bürokraside sıkıntı var ise bunu söyleyin, engel çıkartanlar var ise bunun gereği yapılsın” dedi.

Erdoğan ayrıca “Ekonomideki iyileşmeler ve alınan önlemler, vatandaşın cebine yaza doğru yansıyacak” iddiasında bulundu.