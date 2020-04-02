Erdoğan'dan AKP'li başkanlara: Bugünleri fırsat bilip gönül kapılarının açılmasının sağlamalıyız

Erdoğan AKP'li belediye başkanlarından, salgın nedeniyle geçim sıkıntısı çekenleri 'yalnız bırakmamaları'nı isterken 'Bu konuda valilikle, kaymakamlıkla işbirliği halinde olmalısınız' dedi. Erdoğan 'Bugünleri fırsat bilip milletimizin gönül kapılarının bize sonuna kadar açılmasını sağlamalıyız' diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'li belediye başkanlarıyla video konferans aracılığıyla yaptığı toplantıda konuştu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle CHP'li belediyelerin düzenledikleri yardım kampanyaları durdurulurken AKP'li belediyelerin kampanyalarının devam ettiği gündeme gelmişti.

Erdoğan AKP'li belediye başkanlarına "Yaşlılarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere evlerinden çıkmamalarını istediğimiz vatandaşlarımızın alışveriş, internet, kitap gibi ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalıyız. İşsiz kaldığı, yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Bu konuda valilikle, kaymakamlıkla işbirliği halinde olmalısınız" dedi.



Erdoğan "Bugünleri fırsat bilip milletimizin gönül kapılarının bize sonuna kadar açılmasını sağlamalıyız. AK Parti olarak bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. İnşallah bu salgın döneminde de uğratmayacağız" diye konuştu.



Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aldıkları kararları hayata geçirdiklerini söyleyen Erdoğan "Süreci sosyal medyada, televizyon ekranlarında ahkam kesenlere göre değil ülkemizin gerçeklerine göre yürüttük. Aldığımız her kararı devlet ciddiyetine uygun şekilde değerlendirdikten sonra milletimizle paylaştık. Gerçekten tarihi bir felaketi yaşadığımız şu dönemde hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi yerdeyiz" diye konuştu.

'PROJEYİ DİNAMİTLEMEYE ÇALIŞMAK GAFLETTEN ÖTE BİR ŞEY'

Erdoğan "Allah'ın izniyle milletimiz bu badirenin üstesinden gelecektir. Türk milletinin ferasetine sonuna kadar güveniyoruz" dedi.

Pazartesi günü başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanacak tutar için "doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

- "Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında ve üstünde görenleri milletimiz gereken cevap veriyor, verecektir. Hele hele bu projeyi dinamitlemeye çalışmak gafletten öte bir şeydir. Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üstünde değildir. Korona salgınıyla mücadeleyi sulandırmaya, günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye kimsenin hakkı yoktur."

- "Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üstünde değildir. Korona salgınıyla mücadeleyi sulandırmaya, günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye kimsenin hakkı yoktur."

- "Şu an milletimizin hayatını tehdit eden sinsi bir düşmanla mücadele ediyoruz. Bu düşmanı ancak kenetlenerek yenebiliriz. Ancak dayanışmayla bu tehdidin üstesinden gelebiliriz. Gün siyasi, etnik, mezhebi farklılıklarımızı bir yana bırakarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür."

- "Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları mahşeri vicdan asla unutmayacaktır. Umut vermek, güven aşılamak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir."