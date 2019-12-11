Erdoğan'dan 10 yıl aradan sonra 'Roman açılımı' genelgesi

Cumhurbaşkanlığı, 10 yıl aradan sonra 'Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesi' ifadelerini içeren bir genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009'da başlayan ve fiyaskoyla sonuçlanan "Roman açılımına" yönelik yeni bir genelge yayımladı.

Genelgede, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) II. Aşama Eylem Planı"nın (2019-2021) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adresinde yayımlanacağı belirtildi.

Eylem planının uygulanmasında ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca azami gayret gösterileceğini belirten Erdoğan, "İhtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır" ifadesini kullandı.

"Roman açılımı" kapsamında, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ile I. Aşama Eylem Planı" 30 Nisan 2016'da yayınlanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 19 sayfalık belgede, Romanların eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar başlıkları altındaki sorunları ve çözüm önerileri sıralanarak, yaşadıkları çeşitli sorunlara dikkat çekilmişti.