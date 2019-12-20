Erdoğan'a hediye edilen kayıp limuzin ortaya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2004 yılında Güney Kore gezisinde Hyundai tarafından hediye edilen limuzin ortaya çıktı.

Yeni yıl yaklaşırken kamuya ait araçların zorunlu trafik sigortaları ve kaskoları da yenileniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) personelinin kullandığı 149 araç için 14 Ekim’de ihaleye çıkıldı.

1 MİLYONLUK KASKO BEDELİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından yapılan ihale 12 Kasım’da gerçekleşti. İçerisinde otobüs, traktör, cenaze aracı, kepçe, hafif ticari araçlarında yer aldığı listeye teklif veren Ziraat Sigorta Anonim Şirketi ihaleyi kazandı. 628 bin 345 TL 73 kuruş teklif ile en düşük teklif olan Ziraat Sigorta Anonim Şirketi’nin yapacağı kaskoların kamuya yaklaşık maliyeti ise 1 milyon 108 bin 602 TL 56 kuruş olarak hesaplandı.

KAYIP LUMUZİNLERDEN BİRİ LİSTEDE ORTAYA ÇIKTI

ANKA'dan Bora Erdin'in haberine göre, Erdoğan’ın Başbakan olduğu 2004 yılında Güney Kore gezisinde Hyundai tarafından kendisine hediye edilen "Centennial" marka iki limuzinden biri TBMM envanterinde ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal geçtiğimiz aylarda kayıp olan limuzinlerin akıbetini sormuştu.

DİĞERİ LİMUZİNİN KULLANIM SÜRESİ DOLMUŞ...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından Mahmut Tanal'a verilen cevapta, hediye limuzinlerden birinin TBMM’ye verildiği diğerinin ise hurdaya ayrıldığı belirtildi. TBMM Genel Sekreterliği'nin verdiği cevapta şu bilgiler yer aldı: “Söz konusu Hyundai Motor Company (HMC) ve Hyundai Assan Otomobil Fabrikası A.Ş tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanlığı döneminde hediye edilen 2 adet “Limuzin” marka araçlardan bir tanesi Mülga Başbakanlık tarafından “1 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği”nde belirlenen esaslar çerçevesinde 2015 yılında TBMM’ne, diğer araç ise kullanım süresini doldurduğundan “Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı” düzenlenmek suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.”