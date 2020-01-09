'Erdoğan'a hakaret'ten yargılanan iki çocuk hakkında karar

Erdoğan'a hakaret ettikleri ileri sürülen iki çocuk için şartlı uzlaşma kararı çıktı. Erdoğan'ın avukatı çocukların Erdoğan'dan özür dilemeleri ve birinin gerici şair Nurullah Genç'in 34 kıtalık bir şiirini ezberleyerek okuması, diğerinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyerek okuması karşılığında uzlaşmayı kabul etti.

Sosyal medya hesapları üzerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla haklarında "hakaret" davası açılan iki çocuktan biri için 10 kıtalık İstiklal Marşı'nın tamamını, diğeri için de Nurullah Genç'in 34 kıtalık Yağmur şiirini ezberlemesi şartıyla uzlaşma kararı çıktı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Erdoğan avukatı aracılığıyla Nurullah Genç'in Yağmur şiiri ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının ezberlenmesi ve kendisinden özür dilenmesi koşuluyla şikayetinden vazgeçti. Çocuklar bu koşulları yerine getirince soruşturmalar uzlaşmayla sonuçlandı.

26 Kasım 2016'da Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen yeni bir hükümle "suça sürüklenen çocuklar bakımından üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar" uzlaştırma kapsamına alındı. Bu kapsamda Van Cumhuriyet Başsavcılığı, iki çocuk hakkında uzlaştırma sürecini işletti.

Başsavcılık, Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki paylaşımı nedeniyle hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlatılan V.E. hakkında önce iddianame düzenledi. Van 1. Çocuk Mahkemesi uzlaştırma kapsamında olduğu anlaşılan dosyayı Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Durum Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'a da bildirildi. Aydın, pişman olduğunu ifade eden V.E.'nin "Nurullah Genç'in Yağmur şiirini ezberleyerek okuması ve Erdoğan'dan özür dilemesi" koşuluyla uzlaştırmayı kabul etti. V.E. bu koşulu yerine getirince uzlaştırma tamamlandı. Ve V.E. hakkındaki dosya kapatıldı.

İkinci uzlaştırma kararı ise Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde işlendiği öne sürülen "hakaret" dosyası kapsamında alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Mart 2014'te Erdoğan'a yine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen A.Ç.'nin dosyasını Uzlaştırma Bürosuna gönderdi. Erdoğan'ın avukatı Aydın, pişman olduğunu belirten A.Ç.'nin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyerek okunması ve Erdoğan'dan özür dilemesi" koşuluyla uzlaşmayı kabul etti. Suça sürüklenen çocuk A.Ç. bu koşulu yerine getirince uzlaştırma tamamlandı. Böylece A.Ç. hakkındaki soruşturma dosya kapatıldı.