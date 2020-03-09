Erdoğan’a hakaret davasında verilen karara savcılıktan itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan’a hakaret iddiasıyla yargılanan kişiye ‘Cumhurbaşkanlığına hakaret’ yerine ‘hakaret’ suçundan ceza verilmesine itiraz etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan K.D. adlı yurttaşa "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yerine "hakaret" suçundan ceza vermesine itiraz etti.

Başsavcılığın Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesine sunduğu istinaf dilekçesinde, sanığın eyleminin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında kaldığı ve hatalı vasıflandırmayla sanığa eksik ceza tayin edildiği iddia edildi.

Mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan bir kişiye, TCK'nin 125. maddesinde düzenlenen "hakaret" suçundan takdiri indirimle 5 ay ceza vermişti.

Mahkemenin gerekçeli kararında "sanığın hakaret suçunu işlediği" ancak "söz konusu suçun, katılanın Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla ilgili değil, iktidar partisinin genel başkanı sıfatına" yönelik olduğu belirtilmişti. Kararda anayasa değişikliğinden sonra cumhurbaşkanının tarafsızlığının hukuken ortadan kalktığı ve bu hususun “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu düzenleyen TCK 299. maddesinin kabul edildiği dönemde öngörülmediği de ifade edilmişti.

