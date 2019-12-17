Erdoğan'a hakaret davasında eski Alman vekil hakkında arama kararı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, Türkiye'de hakkında dava açılan eski Alman milletvekili Memet Kılıç’ın ilk duruşması bugün Ankara'da yapıldı. Duruşmaya katılmayan Kılıç hakkında mahkeme arama kararı çıkardı.

Alman Yeşiller partisinden eski milletvekili Memet Kılıç hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması Ankara'da yapıldı.

Sanık Memet Kılıç'ın avukatı Veysel Ok, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, hakimin müvekkili hakkında arama kararı çıkardığını ve bu yolla Kılıç'ın Türkiye'de ifade vermeye zorlanmaya çalışıldığını söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Kılıç'ın bizzat katılmadığı bu ilk duruşmada alınan söz konusu karar neticesinde Memet Kılıç Türkiye'ye giriş yaptığı an, gözaltına alınıp ifadesine başvurulabilecek.

Avukat Ok, daha önce müvekkilinin ilgili dava hakkında savunmasını Almanya'da yapabilmesini talep etmişti. Ancak Ok'un aktardığına göre, duruşmada Erdoğan'ın avukatı, Kılıç‘ın hakkındaki iddia Almanya'da suç kapsamına girmeyeceği için, ifadenin Türkiye'de alınmasında ısrarcı oldu.

Memet Kılıç ise kısa dönemde Türkiye'ye gitmeyi düşünmediğini ve avukatıyla birlikte, mahkemenin bu yöndeki kararını değiştirmesi için başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aleyhinde dava açılmasına neden olan sözleriyle ilgili ise Kılıç şunları söyledi:

"20 binden fazla kişi hakaret davası ile karşı karşıya. Hakaret benim tarzım değildir ancak politik tartışmadan da geri durmam ve kaçmam. Ben Türkiye'yi bu hale getirenlerin vatan haini olduğunu söyledim. Bu konuda da çokça yanılmadığımız açıkça ortada."

Kılıç ayrıca "O dönemde de AKP’nin genel başkanı hemen her önüne geleni sülük, vampir, kan emici, çapulcu, vatan haini olarak niteliyordu. Medyadaki tartışmalara bu kavram yerleştirilmişti. O nedenle politik tartışma da bu kavram üzerinden yürüyor" dedi.