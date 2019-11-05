Erdoğan'a 1,2 milyar dolarlık teşekkür...

Pakistan Başbakanı İmran Han, Pakistan hükümeti ile Türk Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (Karkey) arasındaki 1,2 milyar dolarlık tazminat davasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımıyla çözüme kavuştuğunu açıkladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardımıyla, Pakistan Adalet Hareketi hükümeti iş anlaşmazlığını başarıyla çözdü ve Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Çözüm Merkezi’nin (ICSID) Pakistan’a uyguladığı para cezalarından 1,2 milyar dolar tasarruf etti. Müzakere ekibini bu olağanüstü başarı için tebrik ediyorum" dedi.

Pakistan’ın eski Enerji Bakanı Raja Pervez Eşref hakkında açılan yolsuzluk davası sonrasında Pakistan Anayasa Mahkemesi, Karkey’e ait 4 gemiye el koyma kararı almıştı. Türk Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. (Karkey) ise kararı Dünya Bankası çatısı altındaki Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Çözüm Merkezi’ne (ICSID) götürmüştü.

ICSID, Pakistan’ın anlaşmayı ihlal ettiğini gerekçe göstererek 1,2 milyar dolarlık para cezasına hükmetmişti.