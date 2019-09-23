Erdoğan, Yahudi kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü

Erdoğan ABD’deki Yahudi kuruluşların temsilcileri ile New York ve çevresinde yaşayan Türkiye Musevileri'yle görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye giden AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konakladığı Peninsula Otel’de Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York ve çevresinde yaşayan Türkiye Musevileri'ni kabul etti.

Basına kapalı yapılan görüşmenin 1,5 saat sürdüğü ve görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile AKP Sözcüsü Ömer Çelik’İn de katıldığı belirtildi.