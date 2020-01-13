Erdoğan ve Conte'den Libya açıklamaları

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenliyor. Erdoğan ve Conte, halihazırda Moskova'da yapılan görüşmelerden bir ateşkes anlaşması çıkmasını beklediklerini söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da bir araya geldiği İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan Conte ile görüşmesinde Libya'daki gelişmeler ile Suriye konusunu ele aldıklarını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Bugün değerli dostumuzla ağırlıklı olarak Libya'daki gelişmeleri ele aldık.

- BM'nin Libya özel temsilcisinin girişimlerini ve Berlin sürecini yapıcı bir şekilde destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz.

- Bu hafta sonu yapılacak Berlin konferansına Putin, Conte ve ben katılmaya kararlılığımız var.

- Putin ile yaptığımız bir açıklama ile birlikte ateşkes dün yürürlüğe girmiş oldu.

- Heyetlerimiz ilgili tüm tarafların katılımıyla şu anda Moskova'da görüşmelere devam ediyor.

- Bu çerçevede bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum.

- Görüşmemizde Suriye konusu da yer aldı.

- İdlib'de sağlanan ateşkesin sürekli kılınmasının gerekliliğine işaret ettim. Buna İtalya'nın da desteğini beklediğimizi ifade ettim.

- Türkiye'nin AB'den beklentilerini de sayın başbakana ayrıntılarıyla izah ettim.

Conte ise Moskova'da şu anda yapılan görüşmelerden Libya'da bir ateşkes anlaşmasının çıkmasını beklediklerini söyledi. Berlin Konferansı'na katılacaklarını söyleyen Conte, bir yandan da Irak ve İran'daki sürece yönelik de diplomatik çabaları sürdüreceklerini belirtti.