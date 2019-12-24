Erdoğan ve Albayrak PTT'yi de bitirdi: 900 milyon zarar!

Kasasında bulunan 650 milyon TL ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı Varlık Fonu'na devredilen PTT, iki yılın sonunda tam 900 milyon TL zarar etti. AKP'li isimlerin büyük maaşlarla işe alındığı, ik liralık spreye 60 lira ödenerek 600 bin sipariş edildiği kurumda yaşananlar büyük tepki çekiyor.

İki yıl önce, başında damat Berat Albayrak’ın olduğu Varlık Fonu’na aktarıldığında kasasında 650 milyon TL olan PTT, iki yılın sonunda tam 900 milyon TL zarar etti.

Varlık Fonu’nun kendi iç denetim raporlarına yansıyan ayrıntılar oldukça dikkat çekici.

2 LİRALIK SPREYE 60 LİRA ÖDENİYOR!

Cumhuriyet'ten Tuncay Mollaveisoğlu'nun haberine göre, örneğin PTT, şubelerinde kullanılmak üzere oda parfümü sipariş ediyor. Bu parfümlere bir yılda 5 milyon TL harcanıyor.

Oda parfümü için piyasa fiyatlarının üzerinde ödeme yapılıyor. Maliyeti 2 TL olan spreyler için 60 TL ödeniyor. Şubelere verilmek üzere tam 600 bin adet koku sipariş ediliyor... Oysa PTT’nin toplam şube sayısı 3 bin 800.

İŞTİRAKLERDE BÜYÜK ZARAR

Türkiye Varlık Fonu (TVF) raporu, PTT’nin iştiraklerinde de sermaye transferlerinin “yanlış” planlanması ile zararlar oluştuğunu belirtiyor. Örneğin ticari faaliyetlerine başlamayan Kule A.Ş’nin hesaplarına 20 milyon TL nakit aktarılmış. Bu nakit paranın faaliyeti olmayan şirkete neden aktarıldığı ve nasıl harcandığı merak konusu. PTT’nin Anadolum Destek Lojistik Hizmeti A.Ş adlı araç kiralama firması da şirketi ciddi zarara uğratan iştiraklerden biri. Raporda araç kiralama bedelleri ve reklam anlaşmalarının piyasa şartları ile örtüşmediği maddeler halinde dile getiriliyor.

PTT ve Sayıştay denetimine tabi olmayan iştirakleri, hizmet satın almalarından, reklam ve promosyon harcamalarına, maaş ödemelerinden, sözleşmelere kadar piyasa fiyatlarının üzerinde, ayrıcalıklı, hayatın olağan akışının dışında iş ve işlemler yapmakla eleştiriliyor.

TVF’ye devredilmeden önce kasasında 650 milyon TL para olan PTT’nin, fona devredildikten sonra iki yıl içinde 900 milyon TL zarara uğraması yani 1.5 milyar TL’nin PTT’den buhar olması “Bu paralar kimin cebine girdi” sorusunu gündeme getiriyor.

PARTİ KADROLARINA BALLI MAAŞLAR

PTT fona devredildikten sonra hızla alt şirketler yani iştirakler kuruluyor. PTT Anadolum, Kule A.Ş, PaYE, PTTAVM, PTT teknoloji gibi. Bu şirketlere ayrıcalıklı yöneticiler yüksek maaşlarla atanıyor. Bir yönetici birden fazla kurumdan maaş alabilir hale getiriliyor. Tamamı AKP’ye yakın eski danışman ve bürokrat kadrolarından oluşan yöneticilere öyle ayrıcalık tanınmış ki, genel müdürler için 5 yıl, yardımcıları için 3 yıllık garanti süreli sözleşmeler imzalanmış. Yetmemiş, bu kişiler sözleşme bitimine 1 ay bile kalsa iş akitleri fesh- edildiğinde 5 yıllık tazminata hak kazanıyorlar.