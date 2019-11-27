Erdoğan: Uluslarası arenada sözümüz yeterince dinlenmiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İslam alemi kolayca manüpile ediliyor. Uluslarası arenada sözümüz yeterince dinlenmiyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk'ta yaşanan depreme ilişkin konuşan Erdoğan, "Kargo uçaklarımızı, Kızılay ve AFAD'ı Arnavutluk'a yollamış bulunuyoruz. Yardım TIR'ları da gün içinde Arnavutluk'a varacak. Yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum ki bu özellikle İslam Kalkınma Teşkilatımızın da görevi olsa gerek" dedi.

Erdoğan, "İslam alemi kolayca manüpile ediliyor. Uluslarası arenada sözümüz yeterince dinlenmiyor. Terör örgütleri camileri, okulları, pazar yerlerini kan gölüne çeviriyor. Günümüz dünyasında maalesef Müslümanların kanı ve canı çok değersiz" derken, "Yaşananlarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi kurumların acizliğinin büyük rolü vardır. BMGK Daimi Üyeleriarasında bir tane halkı Müslüman olan ülke yok. Bu adaletsiz sistemin devam etmesi mümkün değil. Her şey bu 5 daimi üyenin hatta bir tanesinin dudaklarının arasında. Onlar ne derse o" ifadesini kullandı.