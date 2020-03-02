Erdoğan: Türkiye şu ana kadar ne Rusya'yı ne İran'ı hedef almıştır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapılar açıldığından beri Avrupa'ya yönelen sığınmacı sayısının yüzbinleri bulduğunu ileri sürdü. Erdoğan 'Türkiye şu ana kadar ne Rusya'yı ne İran'ı hedef almamıştır' dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada "Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum, Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok" dedi.
Erdoğan "Türkiye şu ana kadar ne Rusya'yı ne İran'ı hedef almamıştır" diye konuştu.
Sınır kapıları açıldığından bu yana Avrupa'ya yönelen sığınmacı sayısının yüz binleri bulduğunu öne süren Erdoğan, bu sayının yakında milyonları bulacağını savundu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- İdlib'deki operasyonlarımızı, meselenin sulh yoluyla çözülmesini arzu ettiğimiz için sınırlı şekilde sürdürüyoruz. Diplomasi kanallarını işletmek için çalıştık, çabaladık.
- Daha önce Fırat Kalkanı ile, Zeytin Dalı ile, Barış Pınarı ile neyi amaçlıyorsak, bu harekatla da aynı gayeyi güdüyoruz. Sınırlarımızı terör örgütleri ve zalim bir rejim tarafından kuşatılmasına izin vermemekte kararlıyız.
- Yaşananlardan ibret almayanların hala bizi tehdit etmeleri, akıllarının başlarına gelmediğine işaret ediyor. Şayet, Türkiye'nin belirlediği sınırlarının dışına çıkmazlarsa, omuzlarının üzerlerinde o başlar da kalmayacak.
- Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum; Suriye'de bizim sizinle derdimiz yok. Türkiye'nin Suriye'deki meselesi ne toprak kazanmak ne de mezhebi üs edinme gayretidir. Ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani kriz çözme gayreti yürütüyoruz.
- Bize ne diyorlar; 'Kapıları açmayın'. Ben ne dedim; 'Bizimle yük paylaşımına girmezseniz bu kapıları açarız'. Bizim şaka yaptığımızı sandılar. O iş bitti. Şimdi Batı hesap verecek.
- Bu akşam telefon talebinde bulundular yine. Bu akşam Almanya, Bulgaristan onlarla görüşmelerimiz var. Perşembe günü zaten Moskova’da Rusya Başkanı’yla görüşmelerimiz olacak.
- Biz yıllarca Suriye'de güvenli bölgeler oluşturalım, göçmenleri burada iskan edelim çağrısı yaptık. Hiçbir Avrupa ülkesi buna yanaşmadı. Şimdi Avrupa'ya yönelenlerin sayısı 100 binler oldu, daha da olacak. Bu sayı yakında milyonlar olacak.
- Türkiye şu ana kadar ne Rusya'yı ne İran'ı hedef almıştır.
- Meydanı, şehitler için üzülüyor görünüp, ağzını açtığında şahadet kavramına ve şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmetsizlik yapan gafillere bırakmayız, bırakamayız.
- Biz bu şehitleri Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de, Hendek'te, Selçuklu'da, Osmanlı'da, Cumhuriyet döneminde, Çanakkale'de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal.
- Bay Kemal sen partinin geçmişinden bihabersin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de askerlere 'Size ölmeyi emrediyorum' diyordu. Sen şehitliği bilmezsin. Sende o iman o inanç yok.