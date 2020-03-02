Erdoğan: Türkiye şu ana kadar ne Rusya'yı ne İran'ı hedef almıştır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapılar açıldığından beri Avrupa'ya yönelen sığınmacı sayısının yüzbinleri bulduğunu ileri sürdü. Erdoğan 'Türkiye şu ana kadar ne Rusya'yı ne İran'ı hedef almamıştır' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada "Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum, Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok" dedi.

Erdoğan "Türkiye şu ana kadar ne Rusya'yı ne İran'ı hedef almamıştır" diye konuştu.

Sınır kapıları açıldığından bu yana Avrupa'ya yönelen sığınmacı sayısının yüz binleri bulduğunu öne süren Erdoğan, bu sayının yakında milyonları bulacağını savundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: