AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konferansı için Berlin’e hareketinden önce açıklamalar yaptı. Erdoğan, 'Türkiye, Libya'da barışın anahtarı olmuştur. Sayın Putin ile yaptığımız çağrı Darbeci Hafter'in dizginlenmesinde büyük rolü oynadı' diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün çok önemli bir zirve için Alman şansölyesi Merkel ile görüşmek üzere Berlin'e gideceğiz. Darbeci Hafter yüzünden yüzlerce sivil hayatını kaybetti. DAEŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Libya'da yeniden zemin kazandığını görüyoruz.

Türkiye, Libya'da barışın anahtarı olmuştur. Sayın Putin ile yaptığımız çağrı Darbeci Hafter'in dizginlenmesinde büyük rolü oynadı. Zirvenin Libya'yı feraha kavuşturacak olmasını temenni ediyorum.

İdlib'te yaşanan katliamı da Berlin'de dile getireceğiz.

Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için çok rahatsız. Libya ve Türkiye arasında yapılan anlaşma Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Hafter'le yapılan anlaşmanın anlamı yok. Sarrac, BM tarafından kabul görmüş biri. Hafter'i Yunanistan'a davet etti. Orada verdikleri pozlarla Almanya'ya gitmemesini rövanşist anlayışla bunu yaptılar. Bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Hafter Almanya'ya geldiği zaman orada neler söyleyeceğini göreceğiz. Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil. Bu sürece iyi başlamadı. Türkiye ile ilişkilerde de yanlış yapıyor.

(Metin İyidil davası hakkında) Yargı camiamız için çok çok üzücü bir adım olmuştur. İlginç olan şu: Kararı veren kişi veya kişilerin FETÖ'cü olması olayın nereye geldiğini gösteriyor. Hak er ya da geç yerini buluyor. Müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyi tahliyesini nasıl verebiliyor. Bu anlaşılır bir şey değil. Adalet Bakanlığımız ve Savcılığımız hemen harekete geçip yakalandı."

Erdoğan, Reuters'ta yayımlanan 6 sayfalık taslak metin hakkında, "Bize ulaşmış bir taslak metin yok" dedi. Erdoğan Libya seçimleri için de "Silahların gölgesinde seçim yapılması doğru olmaz" dedi.