Erdoğan-Trump telefon görüşmesinin detayları soruldu: Hazırlığı yapılmadan bilgilendiremeyiz

TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detayları hakkında bilgi verilmesi istendi. Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır talebi reddetti.

TBMM Dışişleri komisyonu toplantısı yapıldı.

Toplantıda, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer harekat öncesi AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detayları hakkında bilgi verilmesini talep etti.

Çakırözer, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin içeriği nedir? Bir pazarlık yapılmış mıdır? Trump'ın büyük ve benzersiz bilgeliği ile Türkiye'ye çizdiği sınır nedir? Bu sözlerin arkasındaki pazarlığın detayları nedir? Harekat için Trump'ın koyduğu şartları açıklayın" dedi.

Bozkır, "Harekâtın başladığı gün, hazırlığı yapılmadan böyle bir bilgilendirmenin yapılmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın "Bakanlık olarak uygun gördüğünüz zamanda Meclisimize bilgi vermeye her zaman hazırız" demesine karşın Komisyon Başkanlığı'nın tutumu değişmedi.