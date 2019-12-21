Erdoğan: tek parti CHP döneminde karanlık noktalar var, bunu araştırması gereken CHP'nin bizatihi kendisidir

2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mesela tek parti CHP'sine ait bir dönemde objektif bir şekilde tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Elbette bunu öncelikle yapması gereken ana muhalefet partisi CHP'nin bizatihi kendisidir' dedi.

İstanbul'da Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Erdoğan geçmişle yüzleşmenin toplumu küçültmeyeceğini, tam tersine büyüteceğini söyleyerek "Bilhassa hakikatlere ulaşma şansımızın oldukça yüksek bulunduğu yakın tarihimizle ilgili bu yaklaşıma, daha çok ihtiyacımız var. Mesela tek parti CHP'sine ait bir dönemde objektif bir şekilde tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Elbette bunu öncelikle yapması gereken ana muhalefet partisi CHP'nin bizatihi kendisidir" dedi.

ERDOĞAN: 'CHP BİR AN ÖNCE ÖZÜR DİLEMELİ'

Erdoğan, CHP'nin bir an önce milletin karşısına çıkıp ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Türkiye'nin geleceği için milletimizin kalbinde kabuk bağlayan yaraların tekrar tekrar kanatılmaması için biz bu tavrı gerekli görüyoruz. Yoksa ülkemiz belli art niyetli çevrelerin sosyal mühendislik projelerinden kendini kurtaramayacaktır. Şimdiye kadar toplumsal kucaklaşmayı perçinleyici birçok adıma imza atan bir parti olarak, muhakkak bu konunun da takipçisi olacağız. CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar, peşlerini bırakmayacağız. Böylece sadece ülkemizin sancılı bir dönemine ayna tutmakla kalmayacak aynı zamanda üstat Necip Fazıl'ın uğrunda bedel ödediği emanetine de sahip çıkacağız.

Yakın tarihle ilgili en fazla CHP'nin konuşması gerekirken bu tartışmalar gündeme geldiğinde hemen "derin bir sessizliğe büründüklerini" söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: