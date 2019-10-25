'Erdoğan şirketi' şekilleniyor: Saray ofislerinin yetkileri belirlendi

Saray ofislerinin yetkileri belirlendi. Merkezleri Ankara olarak belirlenen ofisler, gerekli görmesi halinde yurtiçinde ve yurtdışında çalışma büroları açabilecek. Ofislere bağlı daire başkanlığı ile ilgili yetkiler de genişletilecek. Ofis başkanları Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak ve ofis kadroları da Saray belirleyecek.

Yeni hükümet sisteminde Saray’a bağlı ofislerin yetki ve görevlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu ülkenin anonim şirket gibi yönetilmesini istiyorum” hayaline bir adım daha yaklaştı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2018’de kurulan ve mali özerkliğe sahip Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi’nin görev ve yetkileri Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararname ile Türk bürokrasisinde ilk defa “lider” kavramı kullanıldı. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı’na “Kamu Dijital Dönüşüm Lideri” ünvanı verildi.

Merkezleri Ankara olarak belirlenen ofisler, gerekli görmesi halinde yurtiçinde ve yurtdışında çalışma büroları açabilecek. Ofislere bağlı daire başkanlığı ile ilgili yetkiler de genişletilecek. Ofis başkanları Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak ve ofis kadroları da Saray belirleyecek.

Finans Ofisi’ne beş farklı daire başkanlığı kurularak, Türkiye’nin finans piyasalarını izlemek ve raporlamak, uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, İstanbul Finans Merkezi projesini yürüterek tamamlamak, faizsiz finans konularında üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile ortak araştırmalar yapmak görevleri verildi.

Kararname ile Türk bürokrasisinde ilk defa “lider” kavramı kullanıldı. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı’da “Kamu Dijital Dönüşüm Lideri” unvanı verildi. Ofis yapısına 8 daire başkanlığı eklenerek, kamunun dijital dönüşümüne öncülük etmek, siber güvenliği artırıcı projeler geliştirmek, milli teknolojilerin yenilikçi çözümler geliştirilmesi için strateji geliştirmek görevleri alt başlıklarıyla belirlendi.

YABANCI YATIRIMCI BİLGİLENDİRİLECEK

Altı daire başkanlığı ile şekillendirilecek İnsan Kaynağı Ofisi’nin görevi, Türkiye’nin insan kaynağı envanterini çıkarmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişimi faaliyetlerini yürütmek, özel yeteneklerin keşfini sağlayacak proje üretmek, kamuda kariyer yönetimi, performans yönetimi modellemelerini geliştirmek olarak belirlendi. Ayrıca okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim çağındaki aday insan kaynağını, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarındaki insan kaynağını planlamak görevi ofise verildi.

Yatırım Ofisi içinde 5 daire başkanlığı kuruldu. Bu ofis ihtiyaç duyulan yatırımların artırılması, kamu-özel sektör işbirliğine yönelik projelerde yer almasının yanında yabancı yatırımcıların bilgilendirilmesinde de görevli olacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öncesi, “Balıkesir Ekonomi Ödülleri 2015” töreninde yaptığı konuşmada, “Sizler bir işadamı gibi bu ülkenin yönetilmesini istemez misiniz? Benim derdim ne biliyor musunuz? Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa, Türkiye de öyle yönetilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.