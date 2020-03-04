Erdoğan: Şehitlerimizin şehadetleri mübarek olsun

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında İdlib'de düzenlenen harekata ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Şehitlerimizin şehadetleri mübarek olsun.

Son olarak İdlib'de rejimin saldırısında hayatını kaybeden 36 askerimizin de aralarında olduğu nice askerimizi toprağa verdik. Hiçbir şehidimizin tek bir damla kanı boşa gitmiyor.

'Şehitler tepesi boş kalmayacak' dedim, diyorum, diyeceğim.

Kimin nerede olduğunu çok dikkatle takip etmemiz lazım, Bay Kemal'in yeri ne vatandır ne millettir, onun yeri Esad'ın yanıdır.

Kılıçdaroğlu benden telefon bekliyormuş, çok merak ediyorsan arardın. Bu işin protokol anlayışına da sığmaz. Ben kalkıp seni mi arayacağım? Sen ara, niye aramıyorsun?

