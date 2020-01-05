Erdoğan: Savaş gemileri gerekirse Kanal İstanbul'dan geçer, Faiz düşerse enflasyon da düşer

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Kanal İstanbul, enflasyon ve Libya'yla Irak'taki gelişmeler üzerine konuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN TURK ve Kanal D ortak yayınında gündeme dair konuştu. ABD’nin İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesi üzerine “Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.” dedi.

Irak'taki ABD saldırısı üzerine Erdoğan, "Öncelikle sadece Irak'ta meydana gelen olay değil, bölge şu an ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bir taraftan bizler Suriye'de belli sıkıntıları yaşıyoruz. Öbür tarafta Libya ile ilgili gelişmeler. Bütün bunlarla uğraşırken bu sorunun patlak vermesi düşündürücü. Bu olay nereye gider gibi birçok düşünceler var. Şunu tespit etmemiz lazım; ABD, İran arasındaki gerilim zaman zaman tırmanıyor." dedi. Gelişmeler konusunda "Serin kanlı hareket edilmesi" gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Hamaney'in yapmış olduğu açıklamaya kenara atamayız. Trump'ın 50 küsür noktayı tespit ettik. Herhangi bir şey olması halinde biz her türlü vuruşu yaparız" açıklaması yaptı. İki tarafta benzer açıklamalar yaptı. Bu gerilimin kontrol altına alınması lazım. Orta Doğu çok yoruldu. Kan gölüne dönmesi için elinden geleni yaptılar, yapıyorlar." dedi.

'SALDRI ÖNCESİNDE TRUMP'LA KONUŞTUM, İTİDAL ÇAĞRISINDA BULUNDUM'

Erdoğan şöyle devam etti:

"Süleymani kendini ispat etmiş bir isimdi. Şu anda bir ülkenin bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını tabii ki öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum. Bu bölgedeki gerginliği maalesef arttıran bir adım olmuştur. Bizler hep Suriye'de anlattık, konuştuk.

Trump ile görüşmemizden 4- 5 saat sonra oldu. Trump'a itidal çağrısında bulunmuştum. Türkiye sadece bölgenin istikrar adası değil bölgedeki istikrarın da teminatıdır. Bu bilinçle davranıyoruz, özellikle sürekli diplomasiye dikkat çekiyoruz. Diplomasiyi öne çıkarmamız lazım. Uluslararası ilişkilerde, ticarette biz bunu nereye yerleştireceğiz. Görüşmelerimizde söylenen şeyde; Biz Türkiye'yi seviyoruz. Her şey yoluna girecek.

O akşam biz Trump’la görüşme yaptık. Bizim görüşmeden yaklaşık 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Mesele herhalde hazırlanmıştı. O safhaya gelmişti. Bizler haberi o noktada haberi alınca bizde şok olduk. Böyle bir durumla karşıya karşıyayız. Özellikle ben kendisine İran’la gerilimin tırmandırılmaması tavsiyesinde bulundum. Bölgeye istikrar barış bunu getirelim dedim. Çok açık bir şey ifade edeyim. Türkiye sadece bölgenin istikrar adası değil, ayın zamanda bölgedeki istikrarın teminatıdır. Bu bilinçle davranıyoruz, sürekli diplomasiyle dikkat çekiyoruz. Diplomasiyle buradaki süreci çalıştırmalıyız.”

'BİZ DOĞAL GAZA PETROLE MUHTACIZ, LİBYA'DAN DA BÖYLE BİR TEKLİF VAR'

Libya Tezkeresi konusunda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı, Libya'ya asker gönderme kararını "Biz petrole, doğalgaza muhtacız. Libya'dan bize böyle bir teklif var. Ben 'böyle bir talep olursa gideriz' dedim. Talep var, gidiyoruz." sözleriyle savunurken "Rusya'nın Wagner'i, Sudan'ın askeri gidiyor da meşru hükümet tarafından biz çağrılınca niye gitmiyoruz? Darbeci hükümet Rusya'yı çağırdı. Asıl lejyoner onlar. Bunları Putin ile uzun uzun konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Libya'da BM gücü bulunması önerisi hakkındaysa, "Ana muhalefet partisi, Türk askerine 'lejyoner' diyecek kadar alçalıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp'a gitti mi? Gitti. O farklı bir süreçti bunu yaşadı mı? yaşadı. Gazi Mustafa Kemal için bunu yakıştırmak mümkün mü?... (Kılıçdaroğlu) Uluslararası hukuku da bilmiyor. Bir taraf meşru, diğer taraf gayrı meşru. Bu Türkiye ile PKK arasında arabuluculuk talebine benziyor. Maalesef ABD de bunu istedi. Kabul etmedik" dedi.

Erdoğan, AKP'nin güncel Libya politikasının, kendisinin Başbakan olduğu dönemden kalma olduğunu söyleyerek Bu işin süreci "Başbakanlık sürecime dayanır. Oradan kıta sahanlığı dahil bütün Libya ile yaptığımız anlaşmanın adımını Kaddafi döneminde attık" dedi.

'ASKERLERİMİZ PEYDERPEY GİDİYOR'

Libya Tezkeresi hakkında açıklama yapmaya devam eden AKP'li Cumhurbaşkanı, TSK birliklerinin Libya'ya gitmesi konusunda "Şu anda zaten peyderpey gidiyorlar. Oradaki emir/komuta zincirini elinde tutacak başta bir Korgeneral olmak üzere güçlerimiz olacak. Muharip gücümüz orada başka unsurlarla var." derken Libya Tezkeresi'nin Suudi Arabistan tarafından kınanması üzerineyse "Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu kınıyoruz ve kınamasını da asla kale almıyoruz." sözlerini kullandı.

'KONGRE TRUMP'I AZLETME KONUSUNDA TUTUMUNU DEVAM ETTİRİRSE TEPKİ GÖSTERECEĞİZ'

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil süreci hakkındaysa Erdoğan, Trump'ın arkasında olduğunu şu sözlerle belirtti:

"Zor bir dönemden geçiyoruz. Sayın Trump hakkında bir azil süreci yürütülüyor. ABD'deki Kongre de ilişkilerimizi kullanarak Sayın Trump'a zarar vermek istiyor. Ama Kongre bu tutumunu sürdürürse gereken tepkiyi göstereceğiz

İDLİB VE ASTANA SÜRECİ

Rusya, İran ve Türkiye arasında Suriye üzerine gerçekleşen Astana görüşmeleri hakkında Erdoğan "Astana sürecinde İran ve Rusya ile hareket ediyoruz. Bütün bunlarla beraber Irak ile ilişkilerimiz tarihi itibariyle ortaya koymamak mümkün değil." derken "İdlib gibi bir yerde 300 bini aşkın insan sınırlarımıza yükleniyor. Biz şimdi ne yapacağız. O insanları orada tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsani ve vicdani her türlü adımı bu zaman kadar attık. Bugün yine İdlib'de 10'u aşkın sivil öldürüldü. Ruhani'ye itidal tavsiye ettim. Irak Başbakanı, Ruhani ve batı ülkelerle yaptığımız görüşmeler gerçekleştirdik. 8'inde sayın Putin buraya geliyor. Bütün bu konuları bölgesel ve Türk Akımı ile ilgili konuları masaya yatıracağız." kelimelerini kullandı.

AKP SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE KATKI SUNUYORMUŞ(!)

AKP'li Cumhurbaşkanı, güvenli bölge konusundaysa "Şu ana kadar yaptığımız harekatlarla 822 kilometre kare alandan fazlasını terörden temizledik. PKK/YPG'nin ayrılıkçı gündemine darbe vurarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sunduk." dedi.

'GEREKİRSE SAVAŞ GEMİLERİ KANALDAN GEÇER'

Kanal İstanbul projesine değinen Erdoğan "Kanal İstanbul seyir güvenliğini, can ve mal güvenliğini sağlamış olacak, 10 binin üstünde yeni istihdam olacak. Yeni bir uluslararası su yolu ve yeni bir kent olacak." dedi ve Montrö Boğazlar Anlaşması'nın projeyi etkilemediğini iddia etti. "Savaş gemileri Boğaz'dan geçmeye devam edecek mi?" sorusuna cevap veren Erdoğan, "Ona da da o zaman çözüm buluruz. Gerekirse savaş gemileri de (Kanal İstanbul'dan) geçebilir" dedi.

'FAİZ DÜŞERSE ENFLASYON DA DÜŞER'

Erdoğan enflasyonun bu sene tekrardan tek haneli rakamlara düşeceğini iddia ederek, bunun 'faizin düşmesiyle' mümkün olacağını dile getirdi. Erdoğan "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer, ters orantılı değil, benim tezim hala bu. Faiz düşerse enflasyon düşer. Ben hala buna inanıyorum" dedi.

Eski AKP'lilerin yeni partiler kurmaları konusundaysa Erdoğan, "2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı." sözlerini kullandı.