Erdoğan: S-400 konusuna çözüm aranmasında mutabık kaldık

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin konuşurken, 'F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye’nin başka arayışlara girme zorunda kalacağını da ayrıca söyledik' dedi. Erdoğan, S-400 konusuna çözüm bulunması konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'ye yaptığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Türkiye-ABD ilişkilerinin zor bir süreçten geçtiği sır değil. Amacımız bu süreci geride bırakmaktır. Bölgemiz ve dünyadaki gelişmeler ABD ile Türkiye'nin yakın olması gerektiriyor. Aramızdaki sorunlar küçük pürüzlerden ibaret. Pürüzler suni olarak büyütülmüştür. İki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik çabaların gerçek mahiyetini en iyi gören de Sayın Trump'tır" dedi.

100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmine ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Sorunların kilit noktası haline dönüştürülen S-400 konusunda da çözüm yolu aranması konusunda mutabık kaldık. Sayın Trump'a Türkiye'nin S-400 sistemini alma noktasına nasıl gelindiğini anlattık. Ülkemizin S-400 konusunda geri adım atmayacağını bir kez daha söyledik. ABD'den Patriot sistemi alma talebimizi de tekrarladık. F-35 uçaklarıyla ilgili yapılan haksızlıkları da dile getirdik. F-35'te Türkiye müşteri değil ortaktır. F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye’nin başka arayışlara girme zorunda kalacağını da ayrıca söyledik" diye konuştu.

ERDOĞAN'DA ÖSO ÖVGÜSÜ

"Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusu'nu (SMO) 'terör örgütü' olarak tanımlıyor. SMO, orada niye var? SMO, orada ülkemizi taciz eden, ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitler, mücahitlerdir" diyen Erdoğan, "Ne yazık ki bu CHP teröristlere terörist diyemiyor. PKK, HDP, YPG'ye terörist dediklerini duydunuz mu? Ortaklar ya, beraber yürüyorlar. Benim milletim terörle birlikte yürüyenlere gereken dersi 2023 ve 2024'te verecek" ifadesini kullandı.

İŞSİZLİĞİ BÖYLE AÇIKLADI: HERKES İŞ ARIYOR

Erdoğan işsizlikle ilgili ise "İşsizlik oranımız yüzde 14 gibi yüksek bir seviyededir. Eskiden ülkemizde çalışma çağına gelen nüfusun bir kısmı iş aramadığı veya aile şirketlerinde çalıştığı için istihdam istatistiklerine girmiyordu. Şimdi eğitim düzeyinin de yükselmiş olmasının da etkisiyle çalışma çağına gelen hemen her kadın ve erkek vatandaşımız iş arıyor" dedi. Erdoğan işsizlik oranındaki artışla ilgili "Sebebi bizim istihdam oluşturamamamız değil. Mesele iş gücüne katılım oranının eskisine göre fevkalede yükselmiş olmasıdır" diye konuştu.