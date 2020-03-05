Erdoğan Rusya'ya gitti, herkesi yanında götürdü: Akar, Fidan, Çavuşoğlu, Berat...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da Putin'le yapacağı ikili görüşme için Moskova'ya hareket etti. Erdoğan'ın geniş bir heyetle yola çıkması dikkat çekti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 10.35'te Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya gitti. Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İLGİLİ HABER Kritik İdlib zirvesi bugün: Erdoğan Moskova'ya gidiyor