Erdoğan: Rusya, terör örgütlerinin tamamıyla çıkarıldığını bildirdi

Erdoğan 29 Ekim ‘kabul töreni’nde yaptığı konuşmada ‘Bu akşam itibarıyla aldığımız bilgilere göre Rusya, terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığını yetkili mercilerimize iletmiş bulunuyor, görüşmelerimiz yarın devam edecek’ dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı “kabul töreninde” yaptığı konuşmada Rusya ile Soçi’de yapılan mutabakat kapsamında 150 saatin dolmasının ardından “Rusya terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığını yetkili mercilerimize iletmiş bulunuyor, görüşmelerimiz yarın devam edecek” dedi.

Türkiye'nin Suriye'yi kardeş gören tek ülke olduğu iddiasında bulunan Erdoğan, konuşması sırasında Suriye'ye düzenlenen askeri harekat bölgeleri Resulayn ve Tel Abyad'a da bağlandı.

Erdoğan ayrıca Doğu Akdeniz'deki Gökçeada gemisinden ve Hava Kuvvetleri'nin Diyarbakır'daki 8. Ana Jet üstü'nden temsilcilere de konuşması sırasında canlı olarak bağlandı.

Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"- Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum.

- Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol olduğu ortaya çıkmıştır. Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, can, kardeş gören tek ülke Türkiye'dir. Biz insan, Müslüman ve Türk olmanın gereği bu duruşumuzu sürdüreceğiz.

- Barış Pınarı Harekatı'nda bizi arayan Batılı liderlerden neredeyse hiçbiri, terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen 20 insanımız ve yaralanan 184 kardeşimizle ilgili üzüntü beyanında bulunmamıştır.

- Her dönemde olduğu gibi günümüzde de kimi gafletten kimi bilinçli şekilde ülkesinin, milletinin karşısında yer alanlar vardır. Hamdolsun bunların sayıları çok azdır milletimizde ciddiye alınacak karşılığı yoktur.

- Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü olan 2023 için çok önemli hedefler belirledik. Ne zaman olursa olsun 2023 hedeflerimizin her birine ulaşmakta kararlıyız.

- Buradan bölgemizdeki ve dünyadaki tüm devlet ve toplumlara çağrıda bulunmak istiyorum, gelin Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünde yayında yer alın. Buna karşılık tarih boyunca bu ülkeye ve bu millete düşmanlık edip de iflah eden yoktur.

- Tüm Türkiye'nin opera binasını İstanbul Taksim meydanında gerçekleştireceğiz. Bir Mimar Sinan operası hazırlattırıyoruz. Bu çalışmayı Mimar Sinan Üniversitesi'nden Hasan Uçarsu gerçekleştirecek.

- Bu akşam itibarıyla aldığımız bilgilere göre Rusya, terör örgütlerinin buradan tamamıyla çıkarıldığını yetkili mercilerimize iletmiş bulunuyor, görüşmelerimiz yarın devam edecek.

- Şu an itibariyle asker sivil 30'a yakın şehidimiz var. Suriye Milli Ordusu'nun 130'a yakın şehidi var. Onlar bizim şehitlerimizle koyun koyuna bir mücadele verdiler.- İnşallah harekatı en kısa zamanda toparlamanın gayreti içerisindeyiz. Biz kalmaya değil, tek hedefimiz var terör örgütlerinden buraları temizlemek için oradayız."