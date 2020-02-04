Erdoğan: Rusya ile çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de yaşanan çatışma ve Rusya'ya ilişkin açıklamada bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de önceki gün yaşanan çatışmaya ilişkin, "Bu, İdlib mutabakatının açık bir ihlalidir. Rejim için tabii ki bunun sonuçları da olacaktır" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var" diye konuştu.

Suriye'ye yönelik tehditte bulunan Erdoğan, "Operasyonların bunlara (Suriye) ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama durmayacağız, aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan Putin ile bugün bir görüşme yapabileceğini açıkladı.