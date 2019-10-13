Erdoğan: Putin'le beraber adım atıyoruz

IŞİD'li tutukluların kaçtığı iddiasına ilişkin konuşan Erdoğan, 'Bu bir dezenformasyondur. Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika'yı, Batı'yı tahrik etmek istiyor. 24 saat içinde Sayın Putin'le herhangi bir sıkıntı olduğu anda görüşmelerimizi yapıyoruz. Atılması gereken adımları da beraber atıyoruz.' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: (Akıncı'nın sözleri) Bunu çok açık ve net söylüyorum; tamamıyla bir hadsizliktir, haddini bilmemektir. Şu an itibarıyla dünyada Kuzey Kıbrıs'ın devlet olarak mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok.

(Ekonomik yaptırım) Bu ifadeleri bu sürecin biraz nükteleri olarak görmek istiyorum.

Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. Suriye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin karşısında duruyoruz.

(DAEŞ'li tutukluların kaçtığı iddiası) Bu bir dezenformasyondur. Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika'yı, Batı'yı tahrik etmek istiyor.

24 saat içinde Sayın Putin'le herhangi bir sıkıntı olduğu anda görüşmelerimizi yapıyoruz. Atılması gereken adımları da beraber atıyoruz.