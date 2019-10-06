Erdoğan: Ortada telafi edilemeyecek bir yıkım yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasında, 'Belediye meclislerini İstanbul'da da Ankara'da da Cumhur İttifakı yönetiyor. Bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce biz kabul edeceğiz ardından milletimize anlatacağız' diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kamuoyunu maalesef bilgilendirmede eksikliğimiz var. 3 Kasım 2002 milletvekili seçimlerinde yüzde 34 buçuk oy almıştık. 2002 mahalli idareler seçimini yüzde 39 oy oranıyla tamamladık. 2011 milletvekili yerel seçimlerinde rekor bir netice elde ettik. 2014 mahalli idareler seçimlerinde oldukça iyi bir oran yakaladık.

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde doğrudan milletimizin teveccühü ile göreve gelen ilk kişi olduk. 2017 halk oylamasında yüzde 51, 5 ile yeni sistemi onaylamış. Birileri değiştirelim deniyor. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu kabul etmiyorsun ki.

'ORTADA BİR BAŞARISIZLIK YOK'

2018 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı yüzde 52,6 oy oranı elde ettik. 2019 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak yüzde 51,6 oy oranına ulaştık. Bu seçimlerin en çok tartışılan yerleri hiç şüphesiz Ankara ve İstanbul seçimleriydi. 31 Mart'ta İstanbul'da yüzde 48,6 aldık. Tekrarlama seçiminde yüzde 45'te kaldık, CHP yüzde 52 ile seçimi kazanan parti oldu. Başkanlıkta aldıkları oy bu. Şimdi bir yere geleceğim. Büyükşehir belediye meclis seçiminde yüzde 45,6 il açık ara birinci parti çıktı. CHP yüzde 38,5 oy oranına ulaşabildi. Meclis'teki tablo açık ara önde, bunu bir daha konuşmamız lazım. Bunu gündeme getirmemiz gerekiyor.

Belediye meclislerindeki tablo açık ara önde. Belediye meclislerini İstanbul'da da Ankara'da da Cumhur İttifakı yönetiyor. Bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce biz kabul edeceğiz ardından milletimize anlatacağız.

Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar.

Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur. AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil milletimiz adınadır.

'GÜVENLİ BÖLGEYİ BEN SÖYLEDİM'

Dün televizyonda bir ukala çıkmış; Güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış. Erdoğan ile bir alakası yokmuş. Sayın Obama'ya nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım. Daha sonra Trump bizim dediğimiz noktaya geldi. Sonra Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama yanındakiler talimata uymuş değiller. PKK-PYD-YPG burada cirit atıyorlar. Irak üzerinden buralara gelen 30 bin TIR silah yüklü araçlar kime geliyor, neden geliyor? Bunun hesabını sormak bizim hakkımızdır. 911 kilometre sınır bize ait. Tedbirimizi buna göre almak zorundayız. Güvenli bölge olarak söylediğimiz yerler Sayın Trump'ın 20 mil diye hitap ettiği 30-32 kilometrelik derinlik bizim durumumuzun ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli."