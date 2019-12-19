Erdoğan: Müslümanlar açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı bizde aramak gerekir

Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müslümanların büyük kısmı hala açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı bizde aramak gerekir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Müslümanların büyük kısmı hala açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı bizde aramak gerekir.

Coğrafyamızdaki her hadiseden önce ülkemiz etkileniyor. Suriye'den kaçan 3 milyon 700 bin kardeşimize sahip çıkıyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı Forumu'nun etkinliğini güncellemesi şarttır. 1.7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır.

En zengin İslam ülkesiyle en fakiri arasındaki gelir dağılımı 200 katı aşıyor. Müslümanlar birbirine kurşun sıkarken kaynağını ar-ge'ye ayırması gerekirken silah tüccarları zengin oluyor.