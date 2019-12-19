Erdoğan: Müslümanlar açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı bizde aramak gerekir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılış töreninde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
Müslümanların büyük kısmı hala açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı bizde aramak gerekir.
Coğrafyamızdaki her hadiseden önce ülkemiz etkileniyor. Suriye'den kaçan 3 milyon 700 bin kardeşimize sahip çıkıyoruz.
İslam İşbirliği Teşkilatı Forumu'nun etkinliğini güncellemesi şarttır. 1.7 milyarlık İslam aleminin kaderini Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır.
En zengin İslam ülkesiyle en fakiri arasındaki gelir dağılımı 200 katı aşıyor. Müslümanlar birbirine kurşun sıkarken kaynağını ar-ge'ye ayırması gerekirken silah tüccarları zengin oluyor.