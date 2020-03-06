Erdoğan: Müslüman'la Müslüman'ın savaşı da bitmiş olur

Erdoğan, dün Rusya ile İdlib'de ateşkes konusunda anlaştıklarını belirterek 'Temennimiz odur ki bu sürer. Böylece Müslüman'ın Müslüman ile böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya'da Putin ile görüşmesinde ateşkeste ilan edilmesinde anlaştıklarını söyledi ve "Temennimiz odur ki bu sürer. Böylece Müslüman'ın Müslüman ile böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur" dedi.

Erdoğan cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde cemaate hitaben yaptığı konuşmada "Şehitler verdik. Dün en sonunda masaya oturduk ve dün gece yarısı itibarıyla ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu sürer. Böylece Müslüman'ın Müslüman ile böyle bir savaşı yapması da bitmiş olur. Hepsinden öte tabii bu süreç içerisinde duaların kabulüyle bir neticeye vardık. Ayın 15'inden itibaren de bu işin inşallah detayları bu arada konuşulacak" dedi.

KORONAVİRÜS: ÇOK FARKLI BİR SALGIN BU

Erdoğan, yeni koronavirüs salgınına dair bir isteğinin olacağını belirterek şunları söyledi:

"O da şu; dünyada bir koronavirüs salgını var. Tabii ki şüphesiz ki bizde muanaka, musafaha çok çok önemli sünnettir. Diyanet İşleri Başkanımızla da bunları konuştuk. Bu ara muanaka, musafaha bunları erteleyelim. Bunu da özellikle ben sizlerden istirham etmiş olayım. Çünkü çok farklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Onun için de tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir. Kalbimizden geçendir. Onu yaptığımız sürece zaten musafahayı da yapmış oluruz, muanakayı da yapmış oluruz. Tüm şehitlerimizin ruhları için el-Fatiha."

Çamlıca Camisi'nden "bu asrın en önemli mührü" diye söz eden Erdoğan, Levent'te Büyükdere Caddesi'nde, eskiden Merkez Bankası'na ait arazi üzerine yapılan caminin, 2-3 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.