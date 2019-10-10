Erdoğan: Millet İttifakı'nın parçalanması çok çok önemli

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Adı Millet İttifakı ama milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin ittifaklara ilişkin sorusuna yanıt verdi.

Sırbistan dönüşü uçakta kendisine yöneltilen, "2023’e giderken ittifakların zenginleşebileceği konuşuluyor. Özellikle son günlerde İyi Parti’den CHP’ye eleştiriler gündeme geldi. İttifaklar değişebilir mi?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Bir defa ittifakların zenginleşmesi, fakirleşmesi yaklaşımı mümkündür, olabilir. Temennimiz odur ki Cumhur İttifakı olarak bizim inancımız pazara kadar değil mezara kadardır. Ama bu ittifakı çok daha da zenginleştirebilirsek 2023’e çok daha güçlü olarak girebiliriz. Kapımız açık. Adı Millet İttifakı ama milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli" dedi.