AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen zirvede açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Menbiç'ten Irak sınırına kadar olan bölgeyi terörden temizleyeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Barış Pınarı Harekatı'nın iki önemli gayesi vardır: Birinci YPG'nin yok edilmesi. Diğeri de Suriyelilerin ülkesine dönmesidir.

Harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından ilk etapta 1 milyon daha sonra ise 2 milyon Suriyeli'nin oluşturacağımız güvenli bölgeye geri dönmelerini sağlayacağız

Bugün harekatın 7. günündeyiz. Güvenli Bölge haritasına uygun şekilde harekat devam ediyor. Bu sabah itibariyle 1000 km alanı terör örgütünden kurtardık.

Menbiç'ten Irak sınırına kadar olan bölgeyi terörden temizleyeceğiz.

Afrin, Cerablus, Azez'de olduğu gibi burada da uluslararası desteklerle hastaneye, altyapı, konut projeleri yapacağız.

Operasyonunun başladığı günden bu yana destek veren tüm liderlerle teşekkür ediyoruz.