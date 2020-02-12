Erdoğan, Maraş'ın Bizans'tan kurtuluşunu andı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın işgalden kurtuluşunun 100. yılında yaptığı konuşmada 'Maraş'ın kahramanlığı bundan ibaret de değildir' dedi ve '950'li yıllarda Bizans'a karşı mücadele veren Maraş halkı'nın tarihçileri kendisine hayran bıraktığını söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Maraş'ın işgalden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş halkının "vatanı, bayrağı ve istikbali uğruna canını feda ettiğini ve Türklerin nasıl bir millet olduğunu dünyaya gösterdiğini" kaydetti ve "Maraş'ın kahramanlığı bundan ibaret de değildir. 950'li yıllarda yine destansı bir mücadeleyi Bizans'a karşı veren Maraş halkı, tarihçileri kendine hayran bıraktırmıştır" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasında "Maraş, Kahramanmaraş. Bayrağımıza uzanan elleri kırmaya hazır mıyız? Ezanımızı susturmaya yeltenen hainleri tepelemeye hazır mıyız? Şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatan toprağımızdan bir avuç dahi gasp etmeyi aklından geçirenleri pişman etmeye hazır mıyız?" sözlerini sarf etti.

'İŞLEM YAPSAK ORTALIĞI AYAĞA KALDIRIRLAR'

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oturuma ilişkin konuşan Erdoğan "Dünya genelinde kırmızı bültenle aranan bölücüler Avrupa Parlamentosu'nda misafir edilip konuşturuldular. Bu etkinlikte HDP ve Saadet Partili milletvekilleri de yer almışlardır. Şimdi biz bunlara işlem yapsak ortalığı ayağa kaldırırlar" dedi.

Erdoğan "Kahramanmaraş’ın güvenliği Suriye’deki mücadelemizin başarısından geçiyor. Akdeniz sahillerimizin güvenliği Libya’da verdiğimiz mücadelenin başarısından geçiyor" iddiasında bulundu.

"Dünyada bu kadar kısa sürede böylesine çok saldırıya maruz kalıp da hâlâ dimdik ayakta durabilecek başka bir ülke ve toplum yoktur" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Burada bir kez daha ifade ediyorum, ne yaparsanız yapın Türkiye 2023 hedeflerine Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Bundan gözleri korkanlar, bozulan oyunlarının hıncıyla giderek daha pervasız bir şekilde üzerimize geliyor. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var."