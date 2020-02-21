Erdoğan, Macron ve Merkel ile görüştü

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile üçlü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede Suriye ordusunun İdlib’deki operasyonlarının durdurulması için “somut eylemlerle güçlü destek” istedi.

Görüşmede Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıyı kınadığı belirtilen Erdoğan’ın ayrıca Libya’da istikrar için “hep birlikte çalışılması gerektiğini” söylediği ifade edildi.

Merkel ile Macron dün akşam da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü telefon görüşmesi yapmıştı. Merkel ile Macron, dünkü görüşmenin ardından 4 ülkenin liderleri arasında Suriye konulu bir zirveye hazır olduklarını söylemişti.